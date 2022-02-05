連鎖咖啡起漲！為反應咖啡豆等物料與包材成本上漲，本土連鎖咖啡路易莎在1月30日於官方臉書低調宣布，自2月1日起調漲部份商品價格，包括含精品咖啡、經典義式咖啡系列等咖啡品項5元、濾掛品項及咖啡豆調漲20元。聲明中並強調，但仍持續有「濾掛任選兩盒以上五折」、「咖啡豆最低七折起」的常態優惠。另考量對在地酪農的支持，小農系列咖啡品項仍維持目前定價、不調漲。

路易莎咖啡公告中並未完整說明漲價品項，惟經過比對共有47項商品起漲，最高漲幅11%，單杯咖啡價格破百。

由於咖啡生豆採購價格持續攀升，包材成本也上揚，國內多家連鎖品牌早已醞釀漲價，並著手精算調整後的咖啡售價，只是為免被政府「請去喝咖啡」，沒有人願意「開第一槍」，如今路易莎正式起漲，是否引發骨牌效應，值得關注。

咖啡生豆採購價格持續攀升，包材成本也上揚，路易莎咖啡早已著手醞釀漲價，路易莎咖啡創辦人黃銘賢早在1月20日即曾表示，咖啡豆、人力及各種原物料，可以說是什麼都漲，只有業績因為疫情沒有辦法漲，成本壓力「爆表」。惟黃銘賢表示，農曆年前路易莎咖啡全面凍漲，但萬不得以時，路易莎年後會調漲部份產品售價。

路易莎調漲咖啡品項主要集中在「精品咖啡」、「經典義式咖啡」2大系列，47款包含冰熱的品項包括：莊園級美式、莊園級拿鐵、特濃小卡布、澳洲小拿鐵、義式濃縮、完美日曬耶加雪菲G1、黃金曼特寧、水洗耶加雪菲科契爾G1、肯亞精選小農、曼特寧迦佑山G1、哥倫比亞薇拉、曼巴、莊園老饕深焙。

同樣起漲的「經典義式系列」則包括咖啡拿鐵、卡布奇諾、焦糖風味拿鐵、榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵、橘皮風味拿鐵、黑糖風味拿鐵、義式摩卡、焦糖瑪奇朵、路易莎特調咖啡、鴛鴦咖啡、美式黑咖啡。

不限冰與熱，路易莎調漲的每款單價一率調漲5元，其中美式黑咖啡漲幅最高達11%，「黃金曼特寧」與「完美日曬耶加雪菲G1」漲幅5%。

據了解，路易莎本計畫在1月25日開始調漲部份商品，惟經濟部關切，故延至農曆大年初一。同時，路易莎僅在官網與官方粉絲團低調公告，同時強調已盡力扛住巨大成本壓力，並配合政府延後漲價、縮小漲幅，請粉絲們多多包涵。