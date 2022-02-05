台中嶺東郵局耗資4.6億打造新大樓，1樓是郵局業務空間，2樓到6樓改成88間出租套房，成為全台灣第一個經營出租套房的郵局大樓；農曆年前1月24日起招租，不到1星期就吸引200多人看房；台中郵局指出，目前已租出近8成，估計1年租金收入就可超過千萬。

嶺東郵局剛蓋好的大樓，從遠處望去就像是1間大飯店，該大樓的1樓是郵局營業廳，2樓以上規畫成套房出租。新大樓 88間套房出租，全新的套房家電設備一應俱全，就連郵局自家的員工都說看了也很想租。

台中郵局庶務股人員說，中華郵政公司散播在全國各地，很多樓上都有一些結餘空間，如果未充分去活化，事實上是有些浪費，嶺東郵局多角化經營，地段好、租金又不貴，出租的對象，以精密機械科技園區員工，以及附近大學生為主，4種房型最便宜的4坪6500元到最大間2房1廳16000元。

附近房仲業者說，嶺東郵局出租套房，租金訂在中價位很具有市場競爭力，加上附近又有嶺東科大及經貿園區的員工，不怕租不出去，是多角化經營的典範。