國道5號北向32K處發生4輛小客車追撞事故，造成3男3女受傷，經消防人員協助脫困後，幸無大礙，事故也在晚間7時許已排除，詳細肇因仍待警方釐清。（宜蘭縣消防局提供／羅亦晽宜蘭傳真）

今天是春節連續假期倒數第2天，國道5號從上午開始，陸續出現北返車潮，直至下午4時，主線一度回堵近6公里，直到傍晚才陸續緩解，怎料晚間6時許，國5北向32K內外側發生4輛小客車追撞事故，造成3男3女受傷，經消防人員協助脫困後，由救護車送往醫院救治，幸無大礙，事故也在晚間7時許排除，不過詳細肇因仍待警方釐清。

宜蘭消防局指出，今晚間6時14分，獲報指出國道5號北向32K處，發生4輛自小客追撞事故，請求派車救援。警消趕赴現場後，發現現場有6名傷者，分別為3男3女，其中4人受困車內，經消防人員穩固車身後，陸續將4人救出。

宜蘭消防局表示，6名傷患均住在新北市，並由救護車送往陽大附醫救治，分別為53歲林姓女子、59歲陳姓男子、85歲塗性女子、62歲蕭姓女子、53歲林姓男子、59歲林姓男子。

由於國5從今天早上車潮湧現直至下午仍未停歇，主線到晚間6點多，還回堵3公里，事故現場經警消人員盡快處理後，已於晚間7時8分排除，恢復通行。不過警方也預估晚上9時高乘載管制結束後，屆時國5將還會有一波車流，車多壅塞狀況恐會持續到深夜11點後才紓解。