遠距離對於相戀的伴侶總是難熬，一名人妻分享，丈夫出差一周終於回家，兩人一見面就忍不住慾望，不管三七二十一開始「床上運動」，不料一個回頭才驚覺門沒關，婆婆還站在門口看，讓她超級尷尬。

人妻在爆料公社App匿名公社發文，透露老公先前出差一周終於返家，但因兩人自結婚後從沒分開這麼久，一見面就像乾柴烈火燒起來，兩人沒心思管房門有沒有關上，就開始進行激烈的床上運動。

人妻表示，就當她與老公「戰」到一半時，眼角餘光發現婆婆站在門外，她嚇到瞬間把老公推開，婆婆見狀則悠悠地說，「叫你們吃飯，以為你們沒聽到。看來你們也沒心情吃飯，我自己叫外賣吃。」接著便把敞開的門闔上，默默地離去，留下她與老公尷尬對視。

人妻表示行房被婆婆看見真的尷尬極了。（翻攝爆料公社App）

貼文曝光在網路上後，引起網友熱議，不少網友笑回，「婆婆很開明啊，是個好婆婆」、「真的尷尬」、「哈哈哈哈，婆婆的話好好笑」、「本來要叫妳們吃飯。沒想到妳們已經在炒飯了」、「笑噴」、「婆婆是過來人了解的」、「婆婆會很開心，能抱孫」。