大陸春節電影票房往往是觀察消費動能的指標。隨著疫情回穩，市場普遍對大陸2022年春節票房抱持高度期待，預估可再創新高。但統計截至4日，票房和觀影人數卻是十年來首度下滑，大陸網友指出，是因為電影票太貴，一線城市一張電影票動輒來到人民幣（下同）百元，根本買不下去，高昂票價成為扼殺春節票房主因。

華爾街見聞報導，由於2021年疫情後的首個春節檔逆市大爆，2022年春節檔原本備受看好，不少機構高調預測今年票房將突破85億，再創歷史新高。

然而2022年春節檔連續四天單日票房都顯著落後於上年同期，截至4日17點，總票房41億元，和2021年同期票房相比已有12億元的差距。預估總票房將會落在65億元～70億元之間，低於2021年的78億元，破紀錄無望。更不樂觀的是，觀影人數也有顯著回落。從春節前四天表現來看，2021年進入影院的觀眾數約1.16億人次，2022年只有7700萬人次。

報導指出，造成票房不如預期的罪魁禍首，就是2022年春節的電影票又漲價了。

這已經是春節檔連續第三年大漲價。綜合訂票網站貓眼和燈塔專業版的資料來看，從2014年到2018年，春節檔平均電影票價在35元～39元之間緩步增長，但到了2019年均價大幅上漲到45元附近，到了2021年均價更是漲到了49元左右。2022年春節的平均票價更來到55元，創史上新高。在一線城市，這種上漲更為明顯，60元～70元一張電影票是最低門檻，票價破百也常見。大陸網友認為，高昂的票價成為扼殺春節票房主因。