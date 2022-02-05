知名餐廳「鼎泰豐」受到許多日本客青睞，日本的鼎泰豐近日推出新春限定版的特殊口味小籠包，引起熱議。(圖/截自鼎泰豐官網)

知名餐廳「鼎泰豐」的小籠包受到許多人青睞，日本鼎泰豐近日推出新春限定的「草莓小籠包」和「巧克力小籠包」，超奇特口味讓不少人驚訝，吃過的饕客形容口感，有人說像在吃「熱熱的草莓大福」，也有人無法接受，看到爆漿畫面後驚呼「這是什麼邪門歪道」，還有人忍不住嗆「不要這樣玩食物」。

日本鼎泰豐在IG《din_tai_fung_japan》PO照指出，2022年1月12日起販售「新春限定」的小籠包，有草莓及巧克力口味各一個，一份兩顆，售價380日圓，相當於台幣90元，一顆約台幣45元。

日本鼎泰豐推出「草莓小籠包」。(圖截自IG/din_tai_fung_japan)

日本鼎泰豐推出的「巧克力小籠包」。(圖截自IG/din_tai_fung_japan)

IG貼文強調，這款冬季限定的小籠包組合，由法國巧克力和草莓內餡製成，除了有草莓的酸度，也襯托了豆沙的甜味，推薦當飯後甜點食用。貼文一出引起熱議，瞬間吸引3百多人按讚，網友紛紛回應「想吃」、「我想試試這個，哈哈，看起來很好吃！」，也有網友質疑「草莓餃子？不要惡搞台灣美食」。

根據日本網站報導，不少吃過的人都覺得別有一番風味，而且沒有很難吃，還形容口感像在吃「熱熱的草莓大福」，不過由於一口咬下，流出的不是印象中的肉餡湯汁，而是爆漿的草莓及巧克力湯，還是讓許多人覺得很衝擊，直呼「看起來很不誘人」、「這是什麼邪門歪道」，甚至說「不要這樣玩食物」。