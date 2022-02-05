國民黨前主席洪秀柱5日在北京與大陸全國政協主席汪洋會面，汪洋表示，在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸關係相關問題，開展廣泛深入的對話溝通和民主協商，尋求社會共識；他還祝願台灣冰雪運動健兒如虎添翼、勇創佳績。

洪秀柱日前在社群媒體表示，將參與北京冬奧的開幕式。在4日的開幕式結束後，5日洪秀柱與汪洋在北京人民大會堂會面。

據新華社報導，汪洋轉達中共總書記習近平對洪秀柱和廣大台灣同胞的新春祝福，汪洋表示，舉辦北京冬奧會、冬殘奧會是海內外中華兒女的共同喜事。台灣同胞以各種方式參與北京冬奧會，是中華兒女共襄冬奧盛舉、共享民族榮光的生動體現，「我們共同祝願台灣冰雪運動健兒如虎添翼、勇創佳績，也希望參與志願服務的台灣學生展示青春風采、留下美好回憶。」

汪洋說，兩岸同胞同文同種、血濃於水的天然紐帶任何力量切割不斷，國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢任何勢力阻擋不了。在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸關係相關問題開展廣泛深入的對話溝通和民主協商，尋求社會共識。兩岸同胞要和衷共濟、團結向前，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，共創中華民族美好未來。

汪洋所提的「民主協商」，是中共總書記習近平於2019年1月2日「告台灣同胞書40周年講話」所提及，習近平當時鄭重倡議：「在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排」。不過陸委會也多次表示，民主協商就是「統一協商」，是消滅中華民國的欺騙伎倆。

據新華社報導，洪秀柱表示，很高興能受邀出席北京冬奧會開幕式，盛大精彩的開幕典禮和賽事讓世人見證了中華民族的韌性與團結。中國夢不能缺少台灣，台灣不能在民族復興浪潮中缺席。2022年兩岸關係面臨許多變數與挑戰。期望兩岸同胞在反獨促統的目標上繼續奮進，推動兩岸關係和平發展，迎接兩岸融合的春天，加速兩岸和平統一大業。