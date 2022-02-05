每年除夕夜，央視春晚都會找來不少大咖藝人站台，並帶來精彩表演，不過今年的魔術表演，卻引來褒貶聲浪，這也讓大家想起曾5度登上春晚的知名魔術師劉謙，不過他卻因為「找力宏」事件，整整6年沒春晚「封殺」，2019年又因疑似「穿幫失誤」，讓他跌落神壇至此神隱，現結婚生子，又創立工作室，他也重拾表演魔術的熱情。

享譽國際的劉謙，不僅是第一個受邀到拉斯維加斯及好萊塢魔術城堡演出的亞洲魔術師，還被美國權威專業魔術雜誌稱他是「當代最知名的魔術師」，2012年更獲得世界魔術最高獎項—美國好萊塢魔術藝術學院的「年度魔術師獎」。

劉謙2013年和李雲迪同台，卻因為一句「找力宏」玩笑話，6年沒登上春晚舞台。(圖／取自微博)

而他也台灣紅到大陸，2009年首次登上春晚，就獲得熱烈掌聲，被網路票選為「最佳《春晚》節目」，而之後他2010、2012、2013都有在春晚表演，其中2013年他和李雲迪搭檔表演魔術，但因為他當眾一句玩笑話，「找力宏？我還沒找董卿呢」，引起軒然大波。

當時因為李雲迪和王力宏之間的關係備受外界關注，因此劉謙的笑話瞬間變成惡意抹黑，央視更發聲明澄清「並未設計這樣的台詞和橋段」，純屬他個人行為，雖然劉謙團隊事後稱是和李雲迪團隊達成的共識，但李雲迪卻發文否認，「在這裡只說一句事實『我從未建議或提出過台詞的內容』」，讓劉謙形象因此受到影響。

而劉謙也因此直到2019年才重回春晚舞台，但這一次表演的《魔壺》，又讓他跌落深淵，他用銀色空壺和礦泉水，憑空變出觀眾指定的飲料，未料春晚結束晚，網路出現一段「真相影片」，疑似是助手在鏡頭死角，偷偷掉包他手中的茶壺，才順利完成表演。

這讓他被網友群起嘲諷，即使他以全家的性命發誓，絕對沒有串通過，「現場觀眾看到的，就跟電視機前觀眾看到的魔術效果一樣」，至於流傳的「觀眾偷拍穿幫視頻」其實並不是「觀眾」、「偷拍」、「穿幫」視頻，不過詳細情形因牽扯魔術行業秘密，「詳細情形我無法解釋太多」，「大家可以批評我的人格，但是請不要質疑我的業務能力」。

不過劉謙仍受到各界砲轟，更因此逐漸淡出螢光幕前，而今年又因為受爭議的魔術表演，讓大家又想起當年劉謙的魔術表演有多神奇，「還是劉謙的魔術好看」、「以前覺得劉謙那些魔術好沒意思，現在我懷念劉謙」。