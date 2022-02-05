民進黨在屏東執政已逾20年，2022年屏東縣長選舉提名，呈現周春米、鍾佳濱、莊瑞雄等3立委爭霸情勢。國民黨方面，曾參選縣長落敗的前立委蘇清泉宣布再度挑戰。東華大學教授施正鋒指出，國民黨要以攻為守。屏東縣長選舉，就是國民黨可以下手的地方，他甚至點名藍軍戰將、前立委柯志恩出戰屏東。

針對2022地方選舉，施正鋒5日在中天新聞《週末大爆卦》節目中表示，國民黨能不能複製2018年的勝選？目前看起來士氣沒有那麼旺、不是那麼樂觀，但還是要看朱立倫怎麼整合；民進黨是想要攻你的城，因為它有執政優勢，所以不能只是防而已，要以攻為守。

施正鋒認為，屏東縣長選舉是國民黨可以下手的地方。民進黨有個邏輯，就是與其讓黨內敵對派系贏得縣市首長，因為一贏就是8年，接下來就可以培養自己的議員、立委，然後再往上到中央政府去歷練，所以他們寧願讓國民黨或是其他黨外的人來贏得選舉，而在這種情況之下，國民黨在屏東應該有機會，前立委柯志恩算是藍軍戰將，上次叫她到新北市，她就去選立委，這次柯志恩應該可以回到屏東去選。

施正鋒分析指出，屏東大概分為三大塊，民進黨一塊、國民黨有兩塊，因為民進黨在屏東執政了那麼久，有點打散了閩南和客家等等。而柯志恩在海線這一塊，應該有相當的實力，但是還有一個虎視眈眈的民眾黨。

施正鋒認為，民眾黨已經看清楚，民進黨裡面好像除了總統蔡英文以外，他們的民調其實不好，國民黨的民調也沒有變好。民眾黨四處成立黨部，包括花蓮、屏東，在這種情況下，國民黨內部再不積極一點，甚至不整合，一旦自己人也看衰時，很可能被民眾黨挖角；民眾黨目前雖然沒有什麼資源，但民眾黨若願意動用白色力量，國民黨可能三分之一或四分之一會被挖角，所以國民黨應該加快腳步。