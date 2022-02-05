「不敗的戀人」女神徐若瑄（Vivian）去(2021)年底捲入王力宏與李靜蕾的離婚風波，讓她氣到3度發聲明澄清，心情也大受影響；徐若瑄挺過低潮重新振作，日前已宣布要在5月首次登小巨蛋開演唱會。虎年新氣象，徐若瑄昨(4)日初四到戶外走春，發IG暢聊她從「無拿鐵不歡」，到現在變成「無糖主義」，並喜歡上「黑咖啡」的過程，順便秀出一雙美麗小腿及漂亮新鞋，粉絲也紛紛迴響他們的咖啡喜好。

徐若瑄昨(4)日初四到戶外走春，發IG「聊咖啡」寫道：「自從去年開始168（註：間歇性斷食法，通常用以減重）後，我從最愛的拿鐵改成”零卡路里”的黑咖啡，喝著喝著也就習慣了～（習慣會隨著年齡自然慢慢改變～以前看到別人喝黑咖啡都會覺得那麼苦，哪裡好喝？到底？！）」，只見照片中的Vivian戴著橘色棒球帽及黑白花紋口罩，身穿黑色短袖T恤，被鐵桶擋住所以「下衣失蹤」，露出一雙雪白小腿及她說的「#過年穿新鞋拜年」，一雙純白色潮牌運動鞋及淡粉色長襪。

徐若瑄自述她對咖啡「喜好轉變」的歷程：「然後自己從：有糖拿鐵、無糖拿鐵、冰黑咖啡(放冰塊比較不苦)、冰黑咖啡少冰(開始接受有點苦)、熱黑咖啡(完全接受苦了)、冰熱黑咖啡皆可But低咖啡因(看天氣隨心情) 」；畫面中Vivian背後是一輛貨車型移動式餐廳，看圖文還是一間漢堡店，在晴朗的天氣中用黑黃漆鐵桶及大洋傘當露天座位，徐若瑄雙手包覆一個透明外帶咖啡杯，看起來像冰黑咖啡，模樣相當閒適愜意。

徐若瑄問網友：「你們呢？喝什麼？」粉絲們也迴響熱烈：「每天一杯冰可樂～萬事可樂～」、「怎麼可以美成這樣（完全放錯重點）」、「168耶」、「建議V姐買一台半自動我覺得很好玩也比外面買更好喝更多選擇喔」、「無糖才能喝得出咖啡香，人生也一樣，不加糖更有風味」、「熱黑咖啡」、「我是從無糖拿鐵開始～之後慢慢加一些黑咖啡一半一半參著，慢慢的就變成純黑咖啡了」，看來黑咖啡一族都大推他們的愛好。

徐若瑄日前宣布要在5月首次登小巨蛋開演唱會，霸氣喊話：「我現在心中只有一件事，就是專心準備我第一次的小巨蛋，要給我的米粉們一場最棒的秀」，還為了拍攝演唱會主視覺，特地和團隊前往台南奇美博物館取景，她也不忘催票：2月19日演唱會票就要販售了。