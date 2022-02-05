農曆虎年新春的海南多家免稅店呈現出一派生龍活虎的繁忙景象。不僅開門營業前就有遊客大排長龍等待進店，香水、化妝品、奢侈品之外，電子產品也是熱銷品項，更有不少早已賣斷貨。

離島免稅新政實施後的第二個春節假期，海南離島免稅消費產業持續升溫。

上海證券報報導，以海棠灣國際免稅城來說，十點開門營業不久，Gucci、YSL、寶格麗等奢侈品店鋪便因人潮太多開始限制進場人數，此外蘋果產品銷售同樣熱門，iPhone櫃檯圍滿了遊客。另，任天堂Switch遊戲機、聯想平板Thinkpad X1等，銷量同樣長紅，部分產品甚至貼上了「售罄」標識。

據統計，2021年，海南離島免稅店總銷售額人民幣（下同）601.7億元，年增84％；免稅購物人數967.66萬人次，年增長73％。另據海南省2022年「政府工作報告」提出，海南將提升免稅購物國際競爭力，2022年力爭離島免稅店銷售達1000億元。