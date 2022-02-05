九合一大選將在年底登場，台北市長柯文哲任期也將屆滿，而他平常和頭號「柯黑」大將、台北市議員王世堅的互動，一直都是大家熱議的話題，更有媒體整理，在柯文哲任內，王世堅到底送了柯P哪些「禮物」。前台北市副市長李永萍直言，郝市府時代，王世堅並沒有準備這麼多道具，可見王世堅愛柯文哲的程度遠超郝龍斌很多，甚至兩人可能有前世姻緣。

近日有媒體整理王世堅在柯文哲任內，到底送過他哪些「禮物」，引發各界關注，綜合媒體報導，王世堅這幾年當中，前後送過柯文哲香爐、甘地傳、龍袍、木馬、行李箱、魔戒、花籃等等物品。李永萍4日在中天節目《辣晚報》中表示，自己在台北市政府任職時，王世堅的質詢就一直是亮點，因為他會想一些奇怪的切入點，講話也很有特色，雖然被他質詢心理不一定很舒服，可是不得不佩服他很會炒作新聞。

李永萍直言，他愛柯文哲的程度，「遠超郝龍斌好多好多好多」，在郝市府時代，他質詢時雖然也是火力全開，但很少帶道具，很少有創意的道具，那時候王世堅最多就是用大字報，或者考大家英文。

李永萍也說，「他對柯文哲是多麼有心啊，整天夢中都在想他」，想到給柯香爐、龍袍、魔戒、木馬，「必須說，可能前世姻緣，到了這一世注定…」。而她現在都有點懷疑你是柯粉偽裝的，「因為你都沒有這樣對郝龍斌」。