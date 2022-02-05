一名人夫訴苦，他婚後才意外得知妻子早在訂婚後就出軌，經常與另名男子做愛到下體出血，甚至婚宴上的嘉賓都知道老婆外遇，僅有他一人被蒙在鼓裡，崩潰發問網友，他究竟該繼續忍還是離婚。

這名人夫在臉書社團《爆料公社公開版》發文，稱自己與妻子交往8年，在交往期間他總是包辦妻子所有開銷，豈料，妻子卻瞞著他，在訂婚儀式之後誘惑另名男子A上床，兩人多次激戰到下體出血，甚至妻子還憂心懷孕而跑去醫院檢查。

人夫表示，但妻子隱瞞出軌的事實和他結婚，整個婚宴上的嘉賓都知道妻子出軌的事情，只有他一人不知情，傻傻以為自己娶到賢妻，直到近日他無意間發現妻子出軌，不曉得他該繼續隱忍，又或是選擇與妻子離婚。

男網友結婚後才發現妻子外遇。（翻攝自臉書社團《爆料公社公開版》）

文章發布在網路上後，許多網友留言回應，「離婚啊 世界上又不是只有她一個女生」、「不離婚你留著她作啥？整天噁心自己？」、「這也太綠了」、「都綠成聖誕樹了」、「綠光戰警」、「不管男女，對於愛情都要懂得設停損點，保護自己」。但也有網友懷疑貼文真實性，表示僅靠原PO單方面說法無法斷定真相，直說是創作文。