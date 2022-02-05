台南市七股區永吉里一處魚塭5日出現30多隻大小白鷺、夜鷺、高蹺鴴鳥屍，台南市農業局接獲鳥友通報後，請台南市野鳥學會及特有生物研究保育中心專業人員前往處理、調查，確定死因需驗池水及屍體才知道，農業局下午也到魚塭設置驅鳥球，防止再有鳥類靠近。

台南鳥會表示，中午接獲1999市民熱線通報，七股一處已抽乾養殖池水的私人魚塭發現30多隻鳥屍，鳥會志工下午到場察看，共找到26隻小白鷺、6隻大白鷺、3隻夜鷺、3隻高蹺鴴共38隻鳥屍，初步判定不是肉毒桿菌毒素中毒，已經帶回鳥屍做採樣，送化驗鑑定死因。

農業局森林及自然保育科長朱健明表示，下午發動同仁至該魚塭及附近魚塭清理鳥屍，也找到塭主詢問魚塭狀況。塭主表示，抽水曬池並未加藥，不清楚是怎麼回事。

農業局表示，有鳥屍的魚塭不只一處，死因還待檢驗確定，傍晚已經在周遭放置驅鳥球及警示帶，避免鳥類再進入誤食魚類中毒。