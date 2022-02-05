美國前總統川普(Donald Trump)對於連任失敗一直憤憤難平，多次說副總統彭斯(Mike Pence)應該否決選舉結果。對此彭斯再次公開表示，川普的說法是錯誤的，沒人能推翻選舉結果。週五致電前總統唐納德•特朗普，稱特朗普在 2021 年 1 月 6 日國會開會證明喬•拜登獲勝時說彭斯有權推翻 2020 年總統大選結果是“錯誤的” .

美國全國廣播公司NPC報導，彭斯是在星期五佛羅里達州保守派聯邦黨人學會(Federalist Society)的聚會上明說：「川普總統是錯的，我無權推翻選舉。總統職位只屬於美國人民。坦率地說，要是覺得單憑個人就能決定美國總統，這種想法全違反了美國精神。」

彭斯的發言顯示他要與川普徹底畫清界線。(圖/美聯社)

彭斯的這番回應，是因為川普仍然繼續承認敗選，他多次主張在去年1月6日的時候，身為參議院議長的彭斯，有權力否定選舉結果。也就在那一天，川普的支持群眾衝進了國會大樓試圖阻止選舉人計票，在得知彭斯不同意川普看法時，，一些暴徒還大喊「絞死邁克彭斯！」

彭斯那一天也受困國會大廈，事後說「2021 年 1 月 6 日是華盛頓黑暗的一天….無論未來如何，我知道我們那天盡了我們的職責，我相信應該要關注未來。」

彭斯在周五的演講進一步解釋：「根據憲法，我無權改變我們的選舉結果....同樣道理，要是在2024年的大選換我們(共和黨)擊敗他們(民主黨)時，賀錦麗副總統同樣無權推翻選舉。」

彭斯補充說：「更重要的是，如果我們對憲法失去信心，我們不僅輸掉的是選舉。還會失去我們的國家。」

不過，就在彭斯演講的同一天，共和黨全國委員會通過黨紀處份共和黨眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)和亞當金辛格(Adam Kinzinge)，因為他們2人參加眾議院的國會暴動事件調查委員會。

該決議稱，參加國會調委員會，就是「打壓群眾的合法政治對話」，但被問到是不是共和黨支持暴動時，全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）澄清「這不是指當時的暴力事件」

川普日前說，要是2024年再次選上總統後，會赦免如今被判刑的衝突民眾。