美國太陽能全球保障措施（201措施）於2022年2月6日到期。根據美國國際貿易委員會建議，美政府2月4日宣佈將該措施延長四年。對此大陸商務部5日表示抗議，認為美方此舉扭曲了正常國際貿易秩序。

中新社報導，大陸商務部官網新聞稿指出，商務部貿易救濟調查局負責人表示，過去10年來，美國對進口太陽能產品採取多項貿易限制措施。此次美國政府不顧國內外相關方強烈反對，執意延長201措施，不僅無助於美國內產業健康發展，還扭曲了太陽能作為新能源產品正常的國際貿易秩序。

商務部表示，太陽能產品是重要的清潔能源產品，其日益廣泛的應用有助於有效應對氣候變化，對實現各國溫室氣體減排目標具有重要意義。中方願意繼續秉持合作精神，與各國一道推動全球溫室氣體低排放、氣候適應型和可持續發展。希望美國採取切實行動共同應對氣候變化，推動全球自由貿易，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，為新能源產品的自由貿易提供便利，為全球發展溫室氣體低排放經濟做出貢獻。