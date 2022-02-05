機車兩段式左轉要進入代轉區時，到底要不要打右轉燈呢？有網友被這個問題困擾很久，總是覺得又沒有要右轉，為什麼要打右轉燈？貼文引發兩派網友論戰討論，有人搬出法規解答，法規並沒有要求用路人進入待轉區要打方向燈，但機車只要變換車道就需要打燈示意後方來車。

一名網友日前在PTT發文詢問，「兩段式左轉進待轉區，要打方向燈嗎？」原PO表示，他一直覺得進入待轉區是直行，所以不必打燈，可是前幾天被朋友糾正說要打右轉燈，讓他感到納悶「但是我又沒有要右轉，真的要打方向燈嗎？」，並且希望有達人能正確解答一下。

貼文引起熱烈討論，有些人覺得進入待轉區不用打方向燈，「如果你一直都在右側直行進代轉區就不用」、「打右轉結果是直行到待轉會被右轉車撞」、「『兩段式』左轉不是左轉，是綠燈時停路口範圍內的代轉區，燈號變了之後換個方向離開路口」、「不用啊，不會google喔」。

不過許多網友覺得機車待轉要打右轉燈，「如果我不在最外側而且右後方還有人的時候我會打」、「不強制啊，問題是要切要轉打燈是告知後面的車你的動向，多打多一分安全」、「右後方有車需要提醒就打」、「方向燈是告知後車自己的行進方向，你要往右側靠待轉也是打右邊」，還有網友搬出法規解釋，法規並沒有要求用路人進入待轉區要打方向燈，但根據《道路交通管理處罰條例》，機車只要變換車道就需要打燈示意後方來車。