音樂頑童「哈林」庾澄慶上月5日才為母親張正芬祝壽，小年夜又分享了「手提兩大袋年菜」的照片，兒子跟老爸的角色都當得稱職。哈林不吝分享趣味日常，他昨(4)日大年初四分享一組照片，過年期間獲贈菲律賓製造的「奇門樂器」一把，光數弦就數到眼花，急忙跟網友求教樂器的來歷；有不少眼尖的網友認出了這把琴，還虧說哈林彈起來會很像中古歐洲的「吟遊詩人」。

哈林昨(4)日大年初四分享一組照片，畫面中他雙手捧著一把「琴」，但並絕非吉他、也不像烏克麗麗，他說：「過年期間獲贈樂器一把！可是完全不知道是什麼琴？六弦分別是單弦一條、雙弦兩條、三弦三條、菲律賓製造！有誰知道這到底是什麼琴？」換句話說，這把「奇門樂器」的弦，共有「1*1」、「2*2」、「3*3」，加起來總計有14條弦！真是光數弦都能數到眼花。

網友回覆：「感覺很可愛的樣子，所以要不要彈彈看」、「哈林哥，這個好像叫『Bandurria』，十四弦的。你彈起來應該會很像歐洲以前的吟遊詩人！」、「墨西哥傳統吉他嗎？」、「您聽著彈就行了」、「哇！還有你不知道的吉他」、「墨西哥吉它Bandurria」、「我的視線不在琴上耶」，有網友突然歪了個樓，因為原來哈林穿的T恤也有「亮點」，有許多像被煙頭燒穿的洞洞，其實應該是一種故意的嬉皮式設計。

臉書那邊也有人給出答案釋疑：「傳統式邦朵里亞琴」、「曼陀林（哈林：不是）」、「只要不是『對牛彈琴』都OK啦～新年快樂」、「它是西班牙Banduria」、「看起來又精巧，又有藝術美感的曲線，西班牙曲風都比較熱情奔放，突然想起來在紐約地鐵內，看到南美洲人街頭表演時，彈奏的就是這種小巧又很多根弦的琴，一把琴和歌聲+一對手拍鼓，就將現場帶入了原始森林的歡慶境界，感覺他們的血脈都流著天生自帶的音符。」專業網民給出了完整的專業解答。看來音樂頑童哈林在新年又多了新玩具，可以期待他用14弦琴玩出不同的樂感了。