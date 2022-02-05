藝人阮經天在舊愛許瑋甯閃婚邱澤後，頻透露想戀愛的心情，今(5日)他突在IG限時動態PO出和一位長髮女子的合照，大方公開戀情，「新年迎來了一些新的希望，她是一個很平凡的女孩子，希望大家給我們一點點空間好好認識彼此。」

阮經天2015年和許瑋甯分手後，感情轉為低調，雖然傳過不少緋聞，但他始終沒承認，去年底許瑋甯和邱澤宣布閃婚後，即將奔4的阮經天，也動了想婚的念頭，並提醒身邊友人多幫他介紹對象，透露積極想要戀愛心情。

阮經天久違認愛。(圖／取自阮經天IG)

今阮經天曬出和一名女子頭靠頭親密合照，雖然女方被後製戴上墨鏡叼菸、鬍鬚遮住臉蛋，沒有露出長相，但仍看得出她擁有甜美笑容，阮經天也深情告白，她是一個單純的女孩子，希望大家給我們一點點空間認識彼此，謝謝各位體諒」，最後祝大家新年快樂，久違公開戀情。

對於阮經天的新女友，經紀人小八回覆《中時》：「就像他IG發的，是開心的事，對方是普通的上班族，他也希望對方不要被打擾，希望能給他一點空間。」