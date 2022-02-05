過年期間，收到哪一種紅包最令人火大？一名網友表示，親戚包了一個摸起來很厚的紅包，還騙說裡面是禮券，沒想到打開一看令他當場傻眼，貼文曝光後讓一堆人怒批太扯，並教授他反制這種人的方法。

這名網友在《Dcard》貼出親戚包給他媽媽的紅包表示，該名親戚跟他們說裡面不是錢是禮卷，他們收到紅包時還跟他說謝謝，不料打開後居然是對方的汽機車燃料使用費催繳通知書，讓他當場傻眼。

網友PO出親戚包的汽機車燃料使用費催繳通知書。(圖/截自Dcard)

原PO指出，收到時覺得很生氣，因為這位親戚很喜歡搞很多小動作，還會直接在家裡的群組，當著他媽媽的面，把他哥哥講得很難聽，當時因為哥哥在那位親戚的公司上班，還會被亂扣薪水，每年過年只有該名親戚會包「單數」的紅包，沒想到今年更誇張，竟然在紅包裡放繳費通知書，原PO爆氣詢問「不知道各位收到這種紅包會有什麼想法？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛氣憤回應「第一次看到，好扯」、「這是想幹嘛⋯」、「有夠沒水準」、「好傻眼」、「自以為幽默」、「應該是有仇吧」、「不要繳啊，拿去垃圾桶丟掉」。

有網友傳授反制奇招，建議他留著，明年包回去給他，或者把其他家人的繳費單統整好，一起回包給他；還有人笑回「下次包整包對完沒中獎的發票給他」、「下次包兩張衛生紙回去」、「在家族群組po啊…把羞辱變成笑柄」。