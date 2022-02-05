為提振生育各省火力全開。浙江春節期間進行全省問卷調查，問題包括：若政府每月補貼人民幣（下同）1千元是否願意生二孩等。大陸網友一面倒認為，這樣的金額根本吸引不了人，還有網友說，連養寵物都不夠，引起網路熱議。

澎湃新聞報導，浙江省衛生健康委婦幼處製作了「浙江省3歲以下嬰幼兒養育成本調查問卷」，調查對象是浙江省內3歲以下嬰幼兒的父母。問題包括：「假設政府每個月給生二孩／三孩補貼1000元（自出生後至3歲），是否願意生育二孩／三孩？」，以及瞭解了解2021年平均每月為嬰幼兒購買食物、生活用品、家用設施等花費，以及平均每天照護時間等問題。

對於上述問券提到的補貼金額，網友普遍認為根本不具吸引力，還有網友揶揄「連給寵物生二孩三孩都不夠」。

事實上，海南、四川也有類似的問卷調查。以海南來說，提出的每月生育補貼為500元。

2021年7月，四川省攀枝花市就率先為生二孩、三孩的家庭發放育兒補貼，每月每孩發放500元育兒補貼金，直至孩子3歲。也就是說，從二孩開始，每個孩子可領取共1.8萬元的補貼金。