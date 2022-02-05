上個月才剛落幕的「Veganuary挑戰」(素食挑戰)又締造一波新的純素主義熱潮，再次掀起人們對無肉飲食的重視。自2014年推出以來，由英國非營利組織發起的Veganuary年度挑戰，目前為止全球已經超過200萬人註冊，該計畫主要鼓勵人們在每年一月份嘗試以茹素為主的飲食方式。然而，近期更竄起一項新興的飲食運動名為''Regenuary''，討論度更不輸純素挑戰。

英國《衛報》（The Guardian）報導，三年前，電商平台The Ethical Butcher共同創辦人之一伯羅斯(Glen Burrows)，提出讓人們選擇以「再生農業」生產出來的食材，The Ethical Butcher正是一家販售以再生農業畜養出來的各式肉品網購零售商。與素食主義不同的是，選擇Regenuary（再生農業）的飲食方式讓你可以不用戒掉葷食，享受吃肉的同時達到尊重環境的規章。

Regenuary might be over but the year has only just started!



Regenuary is about creating positive change through the food we choose to consume. You can be vegan, omnivore or anything in between and still eat a regenerative diet.



So, here's to a regenerative YEAR!#REGENUARY pic.twitter.com/Kkm9GXmGs9 — The Ethical Butcher (@ethical_butcher) February 2, 2022

吃素長達25年的伯羅斯早先的想法純粹是因為無法認同畜牧業普遍的經營方式，才開始這趟茹素之旅。「30年前，跟人家說你吃素，等於像是被當成異類。」過了一段時間之後，他發現自己似乎不太適合，於是又開始吃肉。2014年，電影《奶牛的陰謀》揭露畜牧業是如何扼殺地球自然環境，畜養動物潛藏巨量的溫室氣體污染更勝於石化產業。而對於那些想要達成永續經營但又不願意完全放棄吃肉的人們來說，Regenuary（再生農業）正是可以嘗試的一項新飲食方式。伯羅斯更進一步表示：「這場運動的目標在於讓人類檢視自己選擇的食物對環境帶來的影響，吃素食並不是完全優於吃葷食，選擇吃肉也能達到環境友善。」

雖然有大批人士對再生農業表達高度支持，但他們依然認為當務之急是要阻止人們吃肉。一項科學研究表明，人類在地球上耕種大約41億公頃的土地，假如大家都改吃素食，那麼大概僅利用10億公頃的土地。意味著將有更多自然空間可以保育生態資源提供生物棲息地，即是一種保護野生動植物的土地方式。

「人們應該吃更好的肉，但不一定要少吃它。」伯羅斯認為食物的價值在於能夠看清楚本身的來源，即所謂的產銷履歷。支持以草為飼料的放牧方式讓生產者與消費者參與到短又直接的供應鏈。

再生農業(Regenuary)與茹素運動(Veganuary)皆是人類意識其環境與食材密不可分的影響力，兩者應為朋友，而不是對手。報導指出，鑑於農業佔了英國將近70%的土地面積，保護土壤、植被、濕地等環境工程預計將得到政府更多農業補貼，並致力於將樹木、牲畜與作物系統整合在一起，使再生農業對於永續經營更具影響力。