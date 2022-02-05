今日2月5日大樂透頭獎未開出，下期(2／6）預估銷售2.5億元，頭獎累積金額預估為上看1.1億元。

2月5日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出12組，總中獎注數為13注，其中11組為單注中獎，1組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為199組，剩餘161組，次期(2月6日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

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