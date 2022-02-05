蔡英文的「論文門」事件，以及由此而衍生出的博士論文、學位問題，從2019年開始發酵雙方屢有攻防，至今糾結纏繞，甚至對簿公堂，但到底真相如何？倫敦大學網站一篇關於蔡英文博士論文的聲明，在近日掀起網友熱議，退休的台灣師範大學國文學系教授林保淳分析認為，欲求「論文門」的水落石出，真不知要等待到何時了。

倫敦大學聲明內容提到，「現任台灣總統蔡英文博士，經兩位考官確認論文之提交和檢核，於1984年2月取得博士學位，雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」。「對於為了尋找此論文、副本，而對本校任何一位職員所提出的虛假指控，本校嚴正予以否認，所有倫敦大學處理論文相關詢問的職員，都是基於最大的誠信態度行事。」

對於倫敦大學網站的聲明，林保淳5日在臉書撰文指出，倫敦大學發聲明「證實」蔡英文的博士學位，但仍是語焉不詳、避重就輕，許多疑點都未能澄清。但這點自己完全不會意外，因為英國向來是美國的應聲蟲，美國目前正一意扶植蔡英文作為其「反中」的馬前卒，英國豈敢在這個緊要關頭，「出賣」蔡英文？

「學術，學術，你以為有多嚴肅？多有尊嚴嗎？」林保淳直言，說穿了還是玩「政治」那一套。又能奈他何？可嘆民進黨「獨霸」的勢態已經非常明顯，欲求「論文門」的水落石出，真不知要等待到何時了。