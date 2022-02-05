《火焰之舞》在2月5、6兩天在台北小巨蛋帶來4場演出。（寬宏提供）

《火焰之舞》6度登台，自今（5日）起，展開8天7場的環台巡演，Lulu（黃路梓茵）、黃薇渟、「Popu Lady」宇珊、林舒語、「IVI」琦琦等藝人到場朝聖25週年世界巡迴的第1站—台北小巨蛋場，Lulu一身大紅色現身，表示自己小時候很愛看DVD，所以心情相當興奮與期待，也分享過年幾乎都在家躲疫，跟家人玩四色牌，笑曝「錢都被爸媽贏走了」。

日前Lulu因沒參加Sandy（吳姍儒）的婚禮，雙姝私下不合論再度引起熱議，她事後也在IG曬出「誠意紅包＋手寫信」獻上祝福，親破謠言，她今再被問起此事，透露是因為舞台劇已開始排練，所以才沒辦法參加Sandy的婚禮，不過看到現場相當歡樂，她也覺得沒去到有點可惜。之後也提到有關心好友納豆病況，「希望可以給予他們家人多點空間先處理，在這之前我們都用彼此的方式去關心就好」。

林舒語則相當佩服《火焰之舞》，指出過去看是看DVD版本，雖然舞群龐大，但在台上的舞步依然整齊劃一，今天能親眼觀賞，絕對是一場非常享受的體驗；宇珊也自稱是《火焰之舞》最大粉絲，小時候就看過了，並指出女舞者每次都越穿越少，絕對震撼度加分，甚至最後都會看到哭；琦琦坦言，以前學表演時，就經常討論《火焰之舞》，但一直沒有機會現場看，現在疫情期間，在台灣卻還能看見這麼厲害與國際的舞團演出，真的覺得很幸運跟興奮，因為自己也很喜歡跳舞，但還沒嘗試的就是踢踏舞，所以這次除了很興奮能看見國際表演以外，還想抱著學習的心態來看表演。

舞者們隔離期間，團員們還每天透過視訊線上的方式排練培養默契，並且在房間裡健身訓練維持體態，令黃薇渟大喊佩服，也透露每次《火焰之舞》來台灣都有觀賞，每次都有不同的橋段跟效果，期待今天能有一個震撼的演出！《火焰之舞》全台巡迴熱烈開跑中，購票請洽寬宏售票。