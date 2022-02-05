蔡凡熙公主抱禾浩辰，3秒就不行。（羚邦集團提供）

禾浩辰輕鬆扛起蔡凡熙。（羚邦集團提供）

禾浩辰、蔡凡熙、劉主平合體宣傳《我家浴缸的二三事》。（羚邦集團提供）

最養眼的療「浴」喜劇《我家浴缸的二三事》將於2／6首播，5日舉辦媒體茶敘，主創團隊總監製潘瑋翎、製作人毛穎潔、導演張熙明與3位主要演員禾浩辰、蔡凡熙、劉主平合體祝福大家開工大吉、荷包賺滿滿、《我家浴缸的二三事》收視長紅。活動現場禾浩辰與蔡凡熙也重現劇中精彩公主抱畫面，禾浩辰直接輕鬆將蔡凡熙一肩扛起，還笑說自己在送瓦斯，輪到蔡凡熙時他很努力將禾浩辰抱起，卻僅支撐3秒就放手，禾浩辰連忙道歉表示自己過年吃比較多。

禾浩辰與蔡凡熙劇中互相解救彼此於遭遇困難的時候，其中蔡凡熙遭遇死亡車禍，禾浩辰一把將他公主抱起來，並使用人魚特殊能力將蔡凡熙從死亡邊緣拯救回來。禾浩辰透露蔡凡熙是他第一個公主抱的男生，真的有點份量，也因為蔡凡熙的身高很高，抓起來有難度，也笑說：「蔡凡熙真的太瘦了，抱起來都是骨頭不舒服。」蔡凡熙聊到被抱起來覺得非常愉悅，因為拍戲的時候不用自己走路，很輕鬆、心情很爽。但是爽只是一時的，劇中瘦弱的蔡凡熙也有將禾浩辰抱起來的橋段，讓他狂哀嚎「抱禾浩辰的時候我真的快死掉」，也語重心長表示真的不要輕易抱男生。禾浩辰對此也表示不捨，認為要抱起他對蔡凡熙來說有點吃力與為難，但蔡凡熙的表現真的很MAN，很讓人有安全感，也自爆下戲後有到蔡凡熙房間幫他按摩舒緩肌肉。

禾浩辰飾演的人魚，不懂如何拿捏人與人之間的距離，與蔡凡熙感情好所以有很多即興發多空間，有場戲是禾浩辰肚子餓，要去叫蔡凡熙起床，使出磨蹭功從頭磨到腳，也不會特別避開重點部位，讓兩人頻頻笑場，蔡凡熙笑說：「有時候有癢癢的感覺。」蔡凡熙加碼爆料禾浩辰私底下很愛「動手動腳」，常常互相「摸來摸去」，被問有沒有曾經摸到什麼敏感地帶？蔡凡熙說有，「該邊、奶啊都被摸過」，禾浩辰只要坐在他旁邊就會摸他，摸一些肥肉之類的，禾浩辰笑說：「畢竟肥肉是我沒有的東西！我們會互相摸彼此沒有的東西，我摸他的肥肉，他摸我的肌肉。」

因為兩人有磨蹭戲碼，蔡凡熙被問私下有沒有被男生這樣蹭過？他表示，因為以前學生時期是球隊，很習慣袒裎相見，但是不會互相磨蹭，磨蹭已經是另一種境界了；兩人劇中在浴室裡的戲幾乎是袒裎相見了，「就只有穿肉色內褲而已，是沒有看到本鳥啦，但是差不多看到了！」禾浩辰稱讚蔡凡熙的腰線滿性感的、有腰窩，蔡凡熙也稱讚禾浩辰的屁股也不錯、滿硬的。

人魚禾浩辰在劇中也常常語出驚人，要幫蔡凡熙追女生卻直接跟女主角劉主平說：「你要不要跟龍杰（蔡凡熙飾演）交配？」讓劉主平驚呼要馬上報警。

《我家浴缸的二三事》改編自日本同名漫畫，製作團隊加入許多在地化元素，日本原著作者看到影集後非常喜歡，迫不及待的一口氣看完全集，並追問著是否發行DVD。影集完全跳脫原著漫畫，開啟不同視野，期盼能在疫情期間帶來更多歡樂與希望。從釋出的預告與花絮中常見觀眾笑開懷的留言：「禾浩辰與蔡凡熙的喜劇節奏好合拍」「人魚的身材很好，看這部戲配飯可以多吃好幾碗」。今《我》劇加碼釋出精彩影音片段：《人魚哥教你練人魚線》及《甜蜜(？)同居生活篇：相愛相殺畫面大放送》花絮，展現禾浩辰與蔡凡熙戲裡與戲外的真實樣貌。《人魚哥教你練人魚線》花絮中劇組為了觀眾們過年期間大魚大肉，特別請到擁有最精緻「人魚線」的人魚禾浩辰健身教練及擁有「鮪魚線」的蔡凡熙一起來進行「不正經」雙人健身課程，透過簡單四招雙人健身動作，教大家如何增進主人與寵物的感情，從自我介紹開始就感受到兩位的「好感情」，蔡凡熙誤將自己的角色名稱趙龍杰稱為「李」龍杰，讓禾浩辰笑說：「蔡凡熙不是記錯，是冠夫姓啦！」愛鬧的蔡凡熙透露原本想透過與禾浩辰長期朝夕相處，可以一起變壯，但沒想到兩個人是一起變胖，在拍攝時蔡凡熙的體脂肪是18，禾浩辰是8-10，中間一度快要10，變胖原因兩人均將矛頭指向蔡凡熙的惰性太強大，帶壞大家。禾浩辰笑說大家可以注意看《我家浴缸的二三事》某些片段看起來真的很「幸福」。

問起過年包紅包，禾浩辰透露包了6位數，有給家人跟朋友，至於為什麼包給朋友，他說是朋友的小孩，有一起玩牌、打麻將、射龍門。蔡凡熙則說沒有包給媽媽，只有包給外公，且是跟兩個姊姊一起包，也不敢包太多，因為一次給太多怕外公一次就花完。蔡凡熙過年也回台南幫忙顧店，很多人認出他來問他是不是蔡凡熙，還有很多阿姨因為《開著餐車去旅行》認識他，特別去跟他打招呼。

至於感情現況，禾浩辰被問「好朋友」（指緋聞女友鬼鬼）還在嗎？他回：「還在啊！大過年的不要亂講！」又被問：「還是很穩定的好朋友嗎？」他也說對，並坦言自己時間到就默默結婚、結婚也不會公布，但是短時間不會有這樣的動作。

蔡凡熙之前曾透露說他有圈外的理想型的好朋友，被問到還在不在，他出現一堆怪表情後說：「很穩定，就是⋯⋯（一直咳嗽）」，禾浩辰跳出來救援，握著蔡凡熙的手說「我們兩個有很多地方滿像的」，蔡凡熙接說：「我們都很穩定！」並表示如果被拍到的話會講 ，但他比較低調一點。兩人還透露最近搶菜、愛上同一個女孩，因為他們都在追韓劇《那年，我們的夏天》，都喜歡韓國女演員金多美。

《我家浴缸的二三事》2／6起每週日晚上8點於東森戲劇台首播，2／6起每週日晚上10點於KKTV、Line TV、中華電信MOD／Hami Video播出，2／7起每週一中午12點於myVideo播出。