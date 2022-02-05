21歲的蔡昇夏（音譯，채승하）曾是南韓女團BABA成員，2020年轉戰成人界，2個月就拍了40部作品，不過隔年她就宣布離開AV界，並以「BJ」身份活躍直播平台，目前專職為網紅。

擁有天使臉孔、魔鬼身材的蔡昇夏，高二時以女團BABA成員出道，活動1年後本來要去試鏡當廣告模特兒，卻在公司代表的推薦下，朝AV界發展，2020年正式成為成人演員，2個月就拍了40部作品。

而她曾不避諱公開透露自己的片酬，「出演費大概是一台國產轎車」，因為他有女團的頭銜，所以相較之下她比較高價，不過從女團偶像轉戰暗黑界，難免會受到網友酸言，蔡昇夏也吐露心聲。

她認為女生的身材是藝術品，因為想要看起來光鮮亮麗，所以去當女團偶像，想要把漂亮的一面拍下來所以當模特兒，「而想要在影片傳達性感的我，所以去當成人演員。」

蔡昇夏是第一個女團出身變AV女優，但她也僅活動1年，2021年就宣布離開暗黑界，原因是她失去興趣了，而她也宣布以「BJ」身份活動，活躍在直播平台，不時也會透過抖音影片和社群和粉絲互動。