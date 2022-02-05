不少父母擔心孩子長不高，會帶孩子去「照骨齡」，藉此了解孩子的發育狀況，不過有家長好奇，為什麼照骨齡都是照左手？對此，淡水馬偕醫院兒童內分泌科主治醫師黃世綱解答，過去有很多童工因為出入高風險場所工作，導致多數孩子的右手都有缺陷，所以當時才以左手當作骨齡判讀標準，延用至今，讓不少網友鼻酸，「是一段有洋蔥的故事」。

淡水馬偕醫院兒童內分泌科主治醫師黃世綱在個人臉書分享，過去幫兒童照骨齡時，都會有家長問「照骨齡為什麼是照左手」，對此他也十分困惑，猜想應該是因為左手不是慣用手，比較不會影響判讀標準，後來翻看文獻才知道，照骨齡只照左手的原因，其實與歷史有關。

黃世綱表示，骨齡判讀的標準，建立於20世紀的初期至中期，當時的歐美地區仍有大量童工，冒著生命危險到煤礦、玻璃工廠等高風險的地方工作，在這種隨時可能發生工傷意外的環境下，不是每個孩子都能擁有完整的右手，所以當時的科學家才選擇以左手當作骨齡的判讀標準。

黃世綱坦言，得知這段歷史後，每當有人問起這個問題，他都無法冷靜回答，「畢竟這背後的故事，是這麼樣的讓人鼻酸」。不少網友看完也留言表示，「原來背後有這樣的故事」、「是一段有洋蔥的故事」、「長知識了」。