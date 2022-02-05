習俗流傳大年初一吃素能獲得好福氣，而一名家庭主婦分享，她初一做素菜給家人吃，但家人卻一直懷疑她在裡頭加肉。結果文章發布後，不少網友見到餐點的照片就瞬間明白原PO被誤會的原因，全是因為手藝太好了！
這名家庭主婦在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露家中每年初一吃素行之有年，而她的大兒子女友茹素，因此她有許多做素菜的經驗，豈料陪女友吃素的兒子卻經常懷疑她偷在素菜裡放肉，指責她不要弄錯菜品。
原PO表示，她為了免去誤會，還特地購入全新的藍色餐盤專門放素菜，結果初一時，兒子又開始質疑餐桌上的菜「是不是素的」，在把其中一道菜吐出來，直指她弄了葷肉進去，或是懷疑牛蒡絲是肉、炒高麗菜的素肉是培根等等，真的讓她覺得好冤枉。
檢視原PO發出的照片，多個素菜便當的菜色乍看之下與普通葷食便當並無差異，原PO手藝好到把素菜煮得像葷菜。文章曝光後，不少網友看到餐點照片都瞬間懂了，紛紛留言，「手藝好才會被懷疑」、「妳是開餐廳的嗎」、「這個是高手」、「好厲害」、「手藝太好！所以分辨不出來是葷是素！」
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