北京冬奧在經過華麗開幕典禮後正式全面點燃戰火，挪威滑雪名將喬哈格在女子越野15公里追逐賽賽中輕鬆擊敗各國好手摘下本屆賽事首金；身為主辦國的大陸隊則在競速滑冰新增的2000公尺混合團體接力賽中奪下金牌。

喬哈格在2010年溫哥華冬奧為挪威拿下團體賽金牌，2014年索契冬奧再添一銀一銅，原本被視為2018年平昌冬奧奪冠熱門，但卻在2016年9月的一次藥檢中被驗出禁藥成分，最終遭到禁賽1年8個月，導致錯過了2018年平昌冬奧。

2018年底喬哈格復出贏遍了所有國際賽，今天在15公里越野追逐賽中展現出霸主氣勢，最終以44分13秒07的成績輕鬆奪冠，同時也是她在奧運殿堂個人賽第一面金牌。

大陸隊則在隨即的競速滑冰混合接力賽派出范可新、曲春雨、任子威與武大靖最強陣容，8強賽保有世界紀錄的韓國隊意外中箭落馬，4強賽驚險擊敗俄羅斯與美國隊，決賽又靠著武大靖的全力衝刺率先通過終點線，大陸隊得以在開幕後第一天就進帳首金。