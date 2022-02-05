春節期間不少人出門踏青，或是到廟裡拜拜祈福，有些廟還會提供「發財金」，讓信徒求取。前台北市副市長李永萍表示，土地公廟無所不在，去拜一拜，會帶給你很多好運。國民黨智庫副執行長黃心華則透露他的招財術，紅色新台幣尾數「8」、「9」及「39」都是會發財的錢，留在錢包裡面，可以幫你吸很多財富。

李永萍4日在中天新聞《陳諺瑩辣晚報》節目中表示，她隨身攜帶汐止和平宮文創墜飾，台灣到處可以看得到土地公廟，也慢慢走這種文創小物化。而些土地公廟，大家也可以去拜一拜，不是因為財的問題而已，也會帶給你很多好運，讓我們這一年大家健健康康的，不要生活在疫情陰影中。

黃心華則透露，石碇五路財神廟香火鼎盛，可以求發財金，也就是錢母，獲得神明同意後，就可拿發財金回去。過了一個禮拜後，可當成財母或者存進銀行裡，或是乾脆拿來做生意等等，如果將來真的發財後，就一定要去還願。

黃心華接著表示，紅色新台幣鈔票非常喜氣，「8」代表發，像尾數「888」，要特別留下來，放在錢包裡面，有存錢的目的。「9」也是一個很好的數字，是會發財的錢，配合英文字「Z」，也是一個吸財的英文字，尾數「999」也可以留下來放在錢包裡面；今年虎年是壬寅年，也就是甲午裡面的第39個排序，鈔票的尾數若是「39」，就可以留下來，代表今年是一個很強的磁場運勢，把它留在錢包裡面，可以幫你吸很多財富。