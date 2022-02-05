東非國家衣索比亞將選擇大陸的L-15「獵鷹」輕型戰鬥機做為新一代戰機，也成為該型飛機的第二個出口客戶。L-15是「練10」的國際銷售版，第一個國際用戶是甘比亞，在2015年購買了6架。L15是國際上少數的雙引擎超音速教練機，外型頗類似漢翔的IDF經國號，尤其是俯視角度。

軍事觀察(Military Watch)報導，衣索比亞空軍計畫用L15來取代該國已相當老舊的前蘇聯MiG-23可變後掠翼戰鬥機，這批MiG-23是1990年代向俄羅斯購買的，當時還買了14架Su-27側衛戰機，與當時的厄利垂亞作對抗。

不過，重型戰機Su-27的操作成本對衣索比亞來說實在過於沉重，因此一直有消息認為，衣索比亞正在物色廉價輕型戰機來取代，但是相比較而言，MiG-23是「不堪再用」的問題，它早已於1985年停產，可變翼的維護難度也高，這使得MiG-23在國際上快速消失當中，目前僅剩衣索比亞、安哥拉、北韓、敘利亞、古巴和印度還在使用。因此汰換MiG-23的迫切性更為優先。

L-15是大陸洪都飛機公司的產品，其前身「練10」教練機於2010年被中共空軍選作高教機，與南昌飛機公司的的練8(JL-8)、貴州飛機公司的練9(JL-9)相比，被認為是最先進的，在多數的性能指標上都遙遙領先大多數同類飛機。

L-15採用2具帶後燃器AI-222渦輪扇發動機，單具最大後燃推力41.2 千牛頓，戰機極速可達1.4馬赫，被認為是與台灣「勇鷹」教練機非常相似，可名列世界能力最強的教練機之一。

洪都公司為L-15加設了空用雷達與武裝，它有具搜索範圍達到110公里的無源電子掃描陣列雷達(PESA)，以及攜帶干擾器，執行電子攻擊任務的能力，可攜掛各種大陸自製的飛彈，包括PL-12 空對空飛彈，以及精準導引式對地攻擊飛彈，這使得它成為最輕型的多功能戰機。