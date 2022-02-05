去年國民黨主席選舉，朱立倫承諾2022年縣市長目標拿下16席、六都要過半，否則就下台負責。資深媒體人黃暐瀚表示，朱立倫算好了，新北跟台中已穩住，他只要搶到桃園和台北其中1個，六都就過半了，因此不管是16席、還是10席，他都不會下台；媒體人吳子嘉也對此直言，「不會」。

黃暐瀚5日在《董事長開講》網路直播節目中表示，朱立倫稱2022目標16席、六都要過半，做不到，主席會下台。但如果選到15席，朱立倫會下台嗎？吳子嘉回說，「不會」。黃暐瀚接著表示，「內行的老師傅在這」。

黃暐瀚認為，朱立倫算好了，新北和台中他要穩住，他只要搶到桃園和台北其中1個，六都就過半了。朱立倫為何敢講六都要過半？因為新北、台中，他覺得不會輸，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜看起來有贏面。其實朱立倫只有六都要過半而已，不管是16席、還是10席縣市長，他都不會下台，最多是秘書長離開，以前馬英九當黨主席時，也有秘書長離開的前例；國民黨並沒有黨主席因敗選下台，民進黨則是從施明德、許信良開始，有黨主席為敗選下台，國民黨卻沒有這個前例。

吳子嘉指出，最新民調20歲到30歲僅有15%支持國民黨。黃暐瀚憂心說。20幾年前。年輕人投票率不高，但現在年輕人投票率很高，卻有85%不投給國民黨；他甚至認為，國民黨會慢慢走向議員化，也就是說只能選贏議員選舉，但立委、市長、總統等選舉可能難以獲勝，比如一對一要過半選票，但年輕人的支持度卻只有10幾趴，要怎麼選贏？