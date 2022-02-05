農曆春節進入尾聲，根據傳統習俗，許多店家、工廠都會選擇在年初五或初六開工，老闆和上司在開工這天也會發「開工紅包」給員工，有民俗命理專家分享了2022年的「開工紅包旺運法」，讓新的一年旺運又旺財。

開工日除了拜拜以外，員工們應該都蠻期待收到開工紅包，金額雖不多，可能從200至2000元不等，但拿到錢、討個好彩頭還是挺開心的，不過民俗命理專家楊登嵙提醒，拿到開工紅包先別急著花，用下列3招可以提升自己未來一年的事業運及財運。

第1招：拿到開工紅包後，可以放在身上三天，讓自己在這年財運更順，若是坐辦公室的人，可以放在辦公桌三天，祈求今年在公司平安健康，工作順利。

第2招：等元宵節過後，將紅包存進自己的銀行戶頭，把這筆錢當作「發財金」、「錢母」，不僅能讓錢滾錢，還能旺財運。

第3招：把紅包袋收在自己的辦公桌抽屜內，象徵把喜氣收好，不僅能讓職場運勢變更好，還有可能升官發財。