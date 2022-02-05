「麻將」在台灣跟日本（稱「麻雀」）都是國民運動，過去有PTT鄉民分享過日本正妹職業麻將選手「岡田紗佳」的美照，引起鄉民暴動喊「想跟她瘋狂打牌」。岡田紗佳擁有170公分身高及G級「神樣」好身材，堪稱麻雀界的模特兒等級女神；她今(5)日分享了一張「大解放」辣照，進入冬季並不經常穿著清涼的岡田紗佳破例展露絕美UU，令日本網民驚嘆道：「無法將目光從妳身上移開」、「國士無雙！」，狂噴鼻血。

岡田紗佳今(5)日在IG分享了一張辣照，若回顧她近日的冬季穿搭可發現，清涼性感的裝扮比較少出現，屬於天氣暖再展露好身材的「自然流」；但如今她破例「逆天」而行大解放，畫面中她穿著超大Ｖ領的上衣開到肚子，淡粉色衣服將她的雪白膚色襯托出來，一條布巾圍在脖子的設計增添風情，G級的美UU事業線一覽無遺；她以帶點水濕感的短髮造型亮相，眼神凝視鏡頭電力滿點，光是顏值也足以令人看得目不轉睛。

網民噴鼻血暴動狂讚（日文翻譯）：「愛」、「好直接的表情！多麼美麗和性感️，多麼柔軟」、「這就是為什麼你不能把目光從紗佳同學身上移開」、「長得好看的紗佳好有光澤，好喜歡她」、「好可愛」、「綺麗です（美麗）」、「真的很性感」、「性感的身體加上強烈的凝視感覺就像『國士無雙』」，不到半天便吸引破萬人點讚。不過依照圖片的構圖感之精緻，猜測應該是精選自她的寫真集，而非冬季的日常美圖。

擁有豐滿上圍與與修長美腿的岡田紗佳是中日混血，小學時在上海與外婆生活時學會麻將，長大後返日當模特兒、出過寫真集，她於2017年晉升日本職業麻將雀士，廣受日本各麻將相關節目歡迎，2018年她還在節目中胡出日本麻將最高役種之一的「九蓮寶燈」，令所有粉絲刮目相看。