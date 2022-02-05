外食族越來越多，許多人以為吃完外食特別容易口渴，是因為店家放了味精，其實不然。營養師表示，味精算是相對單純的調味料，導致口渴的真正元凶，其實是鈉攝取量過高，尤其雞湯塊更雷，有3類人最好少吃。

營養師吳映澄在IG指出，現代人生活忙碌，許多人三餐老是在外，點餐時常習慣叮嚀老闆「不要加味精」，店家和食品也常標榜「絕對不添加味精」，不加味精彷彿成了健康的保證，但很多人只知道對味精聞之色變，卻不知道味精到底是什麼。

吳映澄解釋，味精的主要成分是「麩胺酸鈉」，也稱為谷氨酸鈉或麩酸鈉，是一種胺基酸的鈉鹽，具有獨特的鮮味，屬於調味劑功能的食品添加物，許多天然食物中都含有麩胺酸鈉，例如番茄、乳酪或乳製品、蘑菇、玉米、肉類等，這就是為什麼用這些食材熬煮湯頭時會帶有鮮味的原因。

根據研究，即使料理完全不添加味精，我們每天正常的飲食中大約會攝取到20克的麩胺酸鈉，因此重點不在於添不添加味精，而是鈉攝取是否過量，過去味精常被認為是引起口渴的元凶，但其實更大的原因是「鈉」含量攝取過高所引起。

吳映澄指出，食鹽（氯化鈉）和味精（麩胺酸鈉）都含有鈉，味精當中含有13％鈉的成分，約為食鹽的1/3，所以若烹調時已添加味精，就應該減少食鹽的用量。此外，許多人認為味精是化學添加物，因此改以雞湯塊、雞粉、鰹魚粉等取代味精，但仔細看食品標示會發現，這類風味調味料其實也是由味精、核苷酸調製而成，並沒有比較天然，吃多了反而更雷。

適量攝取味精雖然無害，但吳映澄提醒，有3類人要特別注意，包括有心血管疾病、高血壓、腎臟病患者，都是需要限制鈉攝取量的人，因此飲食中應盡量減少使用味精和食鹽，以降低一天當中鈉的總攝取量。