倫敦大學網站一篇關於蔡英文博士論文的聲明，在近日掀起網友熱議。追查「論文門」已久的資深媒體人彭文正5日表示，這篇聲明沒有署名是哪個單位發的、也沒有註記時間，一篇聲明怎麼會連這些資訊都沒有？彭文正強調，聲明還稱「雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」這段話，將來拿上英國的行政法庭，倫敦大學就輸定了。

彭文正5日在其主持的政論節目「政經關不了」表示，這篇聲明沒有署名是哪個單位發的、也沒有註記時間，一篇聲明怎麼會連這些基本的資訊都沒有？再者，聲明還指出蔡英文的論文經兩位考官確認論文之提交和檢核，但論文交給了誰？這也完全沒提，更詭異的是，蔡英文當時對外宣稱口試委員有3位，而蔡英文的委任律師連元龍在過去2020年中的訴訟案的呈報二狀中提到，蔡英文的口共中有第3位口試委員的身份背景，為權威之反傾銷法律師兼學者Dr.Richard Dale。綜上所述，彭文正質疑，連口試委員有幾人、身分為何的說法都對不上，蔡英文團隊和倫敦大學要不要溝通好再來？

2019年總統府秀出蔡英文總統在倫敦大學博士論文原稿。（圖/本報資料照片）

彭文正質疑，倫敦大學聲明提到「不清楚圖書館有沒有存放過蔡英文的論文」，既然如此，論文沒有繳回圖書館，那蔡英文是怎麼拿到博士學位的？論文怎麼遺失的並不重要，重要的是論文在哪裡。一間實力這麼強的學校，花了2年的時間會搞不清楚一本論文放在哪裡？更何況，搞丟這件事根本就是不正確的，因為英國行政法庭才指出「蔡英文的這本論文，根本沒進倫敦大學的圖書館」，倫敦大學卻還在嘴硬。

最後，彭文正更直言，聲明中稱「雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」這段話，拿上英國法庭，倫敦大學就輸定了，因為倫敦大學不可能不知道論文繳交的標準作業流程，如果根本搞不清楚口試委員有沒有繳回論文，那蔡英文根本就不會完成離校手續和博士學位，這樣的說法完全是自相矛盾。