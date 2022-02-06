2022北京冬季奧運已於4日登場，台灣滑冰選手黃郁婷卻在賽前PO出一段穿著大陸隊服的練習影片，引起軒然大波。民進黨立委王定宇嗆「另一個在北京的…」。資深媒體人羅友志表示，現在民進黨執政下的台灣，果真走到「順我者昌，逆我者亡」的地步了嗎？

羅友志5日在臉書貼文表示，女足確診，專機載回，他沒意見。但是王定宇嗆「另一個在北京的…」，真的讓人心寒。現在民進黨執政下的台灣，果真走到「順我者昌，逆我者亡」的地步了嗎？

羅友志接著表示，何必呢？對古代皇帝來說，2300萬人都是「子民」，對你們口口聲聲喊「民主」的民進黨來說，卻只是「選票」。黃郁婷無助於你們抗中保台愚民策略，就管妳去死（哪怕當年還獻上金牌，以示忠誠）。

羅友志指出，好可怕…的民進黨，已經大到內褲穿不住了，囂張到可以在自己人分化敵我了。非我族類。其心必異。其心既異。其人必誅；順我者，有飛機坐。有好料，有糖吃；逆我者，就是一個代名詞，死了都不關我的事。羅友志並以布袋戲台詞酸說，「順我者昌，逆我者亡」可怕、可怕、可怕。