如果你不知道陳百祥是誰?那一定知道經典港片《唐伯虎點秋香》江南「四大才子」之一的祝枝山，不僅是「星爺」周星馳的御用配角，更有著「喜劇界奇才」的封號，除了戲劇表現出色，也曾組樂團在歌唱比賽擊敗香港歌神許冠傑奪冠，還創下只出一張專輯，就在紅勘連開７場演唱會的記錄，演藝事業雖然順遂，卻因為經商失敗兩度破產，還因此到中東和海盜做生意，但仍舊從低谷中爬起，不輕易向命運低頭的態度讓人欽佩。

陳百祥小時候家境清寒，加上一家8口要糊口，中學時就靠著唱歌賺取月收入400元的微薄薪水，有著天生好歌喉的他，和好友譚詠麟等人組成「失敗者」樂團，並在香港青年音樂節擊敗「香港歌神」許冠傑的蓮花樂隊，就此聲名大噪，不過隨著他和譚詠麟退團，「失敗者」也因此解散，隨後轉往做成衣生意，短短3年身價高達千萬，不過由於生意下滑，工廠數百萬件衣服賣不出去，只得宣佈破產，沒想到他竟拿著滯銷衣服去中東找海盜交涉，以每賣出一件抽成1美元，達成合作協議。

陳百祥在《唐伯虎點秋香》飾演江南「四大才子」之一，與生俱來的喜劇天分讓戲迷印象深刻。（微博）

陳百祥重返香港後，進軍大螢幕的首部作品，就是與張曼玉、鍾楚紅演出王晶執導的《青蛙王子》，此部電影不僅成為當年最賣座電影之一，也讓陳百祥打響知名度，接著又被「星爺」周星馳相中合作多部電影，像是《鹿鼎記》、《逃學威龍3》、《摩登如來神掌》等，尤其在《唐伯虎點秋香》飾演江南「四大才子」之一的祝枝山，更犧牲色相全裸演出，讓觀眾印象深刻，雖多是綠葉角色，但都展現出與生俱來的喜劇天分，也是吳孟達以外，周星馳最家喻戶曉的御用配角，此外他更創下推出首張專輯，就在紅勘連開7場演唱會的記錄，另外主持功力了得的他，更被稱為「香港金牌司儀」，可謂全方位發展的藝人。

陳百祥與黃杏秀結婚多年雖膝下無子，依舊恩愛如昔。（微博）

隨後，陳百祥與成龍、曾志偉、譚詠麟等藝人集資成立東方魅力公司，市值最高達到25億港幣，不過在期指投資失利，導致欠債千萬，只得申請破產，沒想到又捲入「大陸第9大富豪」吳志劍的詐騙案，金額高達2億台幣，即便人生大起大落，妻子黃杏秀始終陪伴在旁不離不棄，曾是無線當家花旦的她，婚後決定息影在家相夫教子，不過結婚多年卻膝下無子，據悉是因為腹膜炎導致卵巢含膿，從此不能懷孕，即便如此，結婚43年的兩人恩愛如昔，堪稱演藝圈令人稱羨的銀色夫妻。

陳百祥雖淡出演藝圈，「喜劇界奇才」的地位仍難以動搖。（微博）

陳百祥雖在演藝圈擁有好人緣，仍與不少人有嫌隙，當年與張國榮、譚詠麟皆為無線力捧新人，不過「譚張爭霸」的局面，讓他選擇力挺譚詠麟並抨擊張國榮，雖然多年後在節目上表示悔意，但隨著張國榮逝世，也成為心中永遠的遺憾，此外，不僅與捧紅他的王晶因為對港姐評價不一隔空交火，更曾點名提膝他的伯樂周星馳「雖是天才，但不值得交朋友」，直來直往的性格惹不出少爭議，如今淡出演藝圈的他，鮮少有新作品推出，讓戲迷只能靠著昔日經典之作，來回味這位「喜劇界奇才」的精湛演技。