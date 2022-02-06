過完年血脂步步高升？近年備受民眾喜愛的紅麴，因可能有助於降低血中總膽固醇，不少人趨之若鶩。然而曾有高血脂病人服用降血脂藥物後，又吃下大量含有紅麴的食品，最後因嚴重肌肉病變而就醫的個案，不可不慎。

●服用降血脂藥物期間 務必避免3大食品

1.紅麴：

財團法人藥害救濟基金會指出，根據文獻指出，紅麴醱酵過程中所產生的紅麴菌素（Monacolin K）與statin類降血脂藥(lovastatin)結構類似，可以減少膽固醇合成，與降血脂藥物併用會增加發生肌病變等不良反應的風險，如出現深茶色尿、肌肉酸痛與無力，嚴重時可能導致橫紋肌溶解症等危險。建議服用降血脂藥品的病人，食用紅麴類食品前宜先與醫師討論，不要自行併服或食用。

2.葡萄柚汁：

由於葡萄柚汁會抑制體內酵素CYP3A4活性，降低藥物的代謝，進而增加藥物血中濃度與藥效，因此併服可能提高statin類藥物不良反應發生的風險。

3.燕麥：

燕麥中的燕麥麩（Oat Bran）含水溶性纖維β-聚葡萄醣（β-glucan），有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇；但是燕麥麩內的高纖維會使statin類降血脂藥物，在腸胃道的吸收率下降，影響藥效。

因此，建議民眾吃完燕麥食品後，至少要間隔2~4小時，再服用降血脂藥物。

(資料來源/財團法人藥害救濟基金會)

●日常降脂關鍵：調整飲食、控制體重、規律運動

想在年後恢復正常血脂，建議要從日常生活同步進行調整。

◎飲食可多攝取蔬果、全穀類食品、減少鹽份的攝取、改喝低脂牛奶及優格。

◎烹煮食物時，可選用葵花籽油或橄欖油，避免攝取過多的飽和脂肪酸、反式脂肪，以降低血中低密度脂蛋白膽固醇。

◎透過規律的有氧運動，進行年後的體重控制，增加血中的高密度脂蛋白膽固醇。

●服用降脂藥者注意！避免進行高強度的離心運動

但要特別提醒的是，服用降血脂類藥品者，不建議進行高強度的離心運動。台北市聯合醫院陽明院區藥劑科藥師蘇柏名指出，高強度的離心運動主要利用重量與地心引力對抗，於短時間對身體進行高強度的肌力訓練，若有在使用Statin類藥品的民眾，進行此種訓練恐引發橫紋肌溶解症。

網球、羽球、桌球、籃球等，都屬較高強度的離心運動，建議服用降血脂藥物期間，盡量避免這類運動，改選較為緩和的有氧運動為宜。(示意圖/Shutterstock)

所謂行高強度的離心運動多屬需在「短時間內做出減速、緩衝動作」者，如跳高、跳遠、短跑、挺舉、臥推；球類部分例如網球、羽球、桌球等，都屬較高強度的離心運動範疇。蘇柏名藥師建議，服用降血脂藥物者以緩和的有氧運動為宜，像是慢跑、快走、游泳等，都是較適合的運動。