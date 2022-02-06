大部分的上班族明天就要上班了，接下來的日子經濟狀況將會如何發展？從命理學的角度來看，運勢命理網站「旺好運」命理老師孟冠辰認爲，2022年壬寅年，上半年跟下半年國內市場將有明顯的變化，經濟狀況喜憂參半。

孟冠辰老師指出，壬寅虎年為水木干支，有人稱為水虎年，又因干支藏金也有人稱金虎年。在民間信仰習俗廟裡的虎爺掌管財運，可以去廟中求虎爺錢助今年的財運，但就干支月令來看，虎年各行業景氣仍屬喜憂參半。

在命理年月運勢來看，上半年房地產業雖然有政策性的打壓，但氣勢仍然很旺，農曆1至3月將呈現持平、微幅上揚，但4至6月將有較大幅度的上揚，又以南部優於北部，但下半年則受月令節氣的影響，出現停滯，甚至逐漸轉弱。

此外上半年石化工業、塑膠化學及生物科技醫藥業，業績將有明顯成長，獲利也會有不錯的表現。但下半年除了少數的特殊產品外，也會有停滯消退的情形發生。至於航運、海運、空運、及科技業，今年上半年除少數握有特殊專利技術性公司能持續成長，其他的公司最多維持持平或緩慢性成長。上述這些行業在下半年才有機會轉換步調，重新啟動，遇到新的契機，然後繼續前進。

此外，金融服務業在上半年只能維持去年的投資獲利持平的表現，到下半年再度展露頭角，再起雄風。另外，孟冠辰老師分析，由於上半年跟下半年干支月令出現明顯的五行生剋變化，景氣也可能出現大幅度的變化，由興旺轉向漸衰，因此在投資上更需保守謹慎，以免得來不易的財富受損。因此，從命理流年角度來看，建議在壬寅虎年投資以保守謹慎爲宜。

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