大陸知名女星楊冪自童星身份出道以來，憑著精緻的五官與火辣身材聞名，先後又在《宮》、《仙劍奇俠傳》、《三生三世十里桃花》等多部古裝劇中獲得演出，生動的演技讓她一舉成為「流量女王」，而她也因為高人氣鍛煉出高EQ，各種尷尬的問題她都能迎刃而解。

楊冪在1986年於北京市出生，長相雖甜美可愛卻有如小男孩的頑皮性格，她的媽媽當時正好看到有而同學習表演訓練班證在招生，不過當時楊冪的年紀還太小與招生資格不符，因此楊冪媽媽便抱著試試看的態度帶她去試鏡，沒想到竟被破格錄取，讓她4歲就當童星演出第一部電視劇《唐明皇》，接著又在周星馳的電影《武狀元蘇乞兒》中客串演出。

隨著楊冪逐漸長大，16歲開始接拍更多戲劇，雖然她在劇中飾演的都是小配角居多，但亮麗的外貌還是逐漸受到矚目，尤其在《神鵰俠侶》中飾演靈動可愛的郭襄，讓不少觀眾印象深刻，接著楊冪還與佟大為、孫儷等人合作主演《紅粉世家》，逐漸打開知名度。

熬了多年之後，楊冪終於在2001年於宮廷劇《宮》中擔任主角，精湛的演技獲得大批觀眾肯定，接著又在《小時代》、《王昭君》、《親愛的翻譯官》、《美人心計》等劇中演出，使她在娛樂圈的影響力與日俱增，演出《三生三世十里桃花》後更把她推向事業巔峰，各種廣告代言及訪談邀約接踵而來。

其中一次，有位主持人犀利的問楊冪「你的第一次到底給了誰」時，楊冪竟沒有生氣反而不假思索的回答「周星馳」；楊冪接著解釋，她人生中第一部電影就是與周星馳合作的《武狀元蘇乞兒》，因此對她來說「第一次」合作的演員就是周星馳。只是沒想到這麼尷尬的問題，也能被楊冪成功化解，讓不少網友不得不佩服她的高情商。