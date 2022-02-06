奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享2/7～2/13星座運勢，處女座事業運最旺，獅子座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外巨蟹座事業運需要留意，牡羊座愛情運需要留意，射手座金錢運需要留意。從整體運勢來看，獅子座、處女座運勢最旺，整體運勢達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友顯得小心許多，過度的保護自己導致放不開，讓發展受到許多限制。愛情運需要留意，開始計較情感上的付出，將自己變成吝嗇的一方，導致爭吵頻率增高。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛朋友特別忙碌，手邊事情開始變多，也因為如此感到些許的疲憊，尤其在工作上會更加明顯。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子朋友，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，要多避免想到過去的事情，以免影響到目前的生活。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友可能會自找麻煩，面對許多事情多了點猜忌，這樣的狀況讓自己感到非常焦躁、憂慮。職場上喪失信心，對工作環境失去安全感，影響同事之間的相處，與大家的摩擦增多。

▍獅子座

整體運勢★★★★★

下周獅子的朋友，若目前遇到瓶頸，或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，處理事情也變得更加順利。下周愛情運最旺，雙方的關係能夠更進一步，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一伴溝通的，可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果喔！

▍處女座

整體運勢★★★★★

處女朋友下周充滿自信，離成功更近一步，若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報。事業運很順遂，開始得到回報，讓你更願意投入在目前的工作當中。

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤座的朋友下周的生活將充滿喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅，又或是朋友間良好的互動，都讓你心情愉悅不少。下周正財運相當良好，可多注意親朋好友之間為你帶來的投資訊息，或許能因此獲利。

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友面對人事物，將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好，或是過往順利的事情，下周開始有狀況產生也好，都暗示下周將會是個挺不順的周期。

▍射手座

整體運勢★★

下周射手座朋友感覺有些寂寞，因為某些問題需要獨自處理，卻面臨瓶頸，無法突破，又不願示弱尋求幫助。下周財運不佳，若有投資理財規劃想法的朋友，建議再觀望一下會比較好。

▍摩羯座

整體運勢★★★

摩羯朋友，下周則顯得比較沒有動力了，雖然腦海中仍舊有努力想法，也想付諸行動，但卻怠惰了起來，面對人事物，也顯得提不起勁。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友顯得束縛許多，許多事做起來不是那麼得心應手，感覺綁手綁腳的，而這樣的感覺很可能是自己失誤所導致的喔！

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友要多加注意了，容易高估自己的能力，導致攬了過多的責任在身上，讓自己感到喘不過氣。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】