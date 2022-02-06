受惠聯準會的量化寬鬆政策，美股將近兩年表現強勁多頭，二○二二年開春後表現不佳，尤其是以科技股為主的Nasdaq指數成為空頭殺盤的標的，創下半年新低。市場擔心聯準會今年將開始執行的升息和縮表政策，是引發美股大震盪的主因。

台股在二十六日封關後，國際金融市場馬上面臨聯準會最新貨幣政策會議結論。根據過往的經驗，聯準會不太會在一月底的貨幣政策會議上有升息或縮表等重大政策宣布，但會暗示未來的利率政策傾向。這項政策對全球股市未來表現有重大影響，也將直接影響到台股在二月七日開紅盤後的走勢。

英國央行和歐洲央行也會在二月三日宣布最新利率決策聲明，英國央行已經在去年十二月意外把利率從○．一％調高到○．二五％，是Ｇ７國家中第一個升息的央行。英國去年十二月的通膨年增率達五．四％，根據市場調查，英國第一、二季的通膨率預估約五．二％、五．五％，均高於前一次調查。市場預測英國通膨會在第二季觸頂，並在第三季下滑。這現象也讓英國央行二月的利率決策會議有升息的壓力。

俄烏地緣政治壓力升高

俄羅斯總統普丁豪賭烏克蘭，美國啟動烏克蘭撤僑行動，同時加碼八○公噸軍事裝備給烏克蘭，美軍也增派一千人的部隊進駐波蘭，準備和北約對抗俄羅斯入侵烏克蘭。正當全球股匯市大震盪之際，俄烏地緣政治風險籠罩金融市場。地緣政治效應已造成俄羅斯股匯市重挫，俄羅斯盧布貶到十五個月新低匯價，俄羅斯ＲＴＳ美元指數創十個月新低。外資大量撤出俄羅斯市場。美國和北約與俄羅斯間的談判歧見仍大，難以保證這次烏克蘭危機不會擦槍走火。

債市主導還是市場變化的重要因素，十年期美債殖利率狂飆並在一月十八日創下一．八七八九％，兩年期公債殖利率則創下一．○五九％新高、五年期公債殖利率創下一．六六一％新高。除兩年期公債殖利率是二○年二月底新高外，十年期和五年期公債殖利率則都創下二○二○年一月初以來新高。美債殖利率標高隱含華爾街對聯準會升息、縮表的預期心理。聯準會一月底召開利率決策會議前夕，鷹派不斷釋出升息訊號，高盛證券最近又喊出今年聯準會升息將達到五碼，ＪＰ摩根大通銀行執行長戴蒙認為聯準會今年升息幅度將達七碼、且三月的升息幅度不只一碼的言論。債市空頭大放厥詞，當前美國通膨是四十年來最高，國際油價創七年新高，提高市場對聯準會加速升息、縮表的預期，形成各期美債殖利率創新高，造成美股重挫，過去兩年大漲的Nasdaq指數更是今年以來跌幅最重的指標。

如何縮表影響全球股市

相較於升息，華爾街更恐慌的可能是縮表。全球共同基金總規模達到十兆美元，蘋果資本市值一度超過三兆美元，蘋果、微軟、Alphabet和亞馬遜資本市值都超過一兆美元，特斯拉市值也曾經超過一兆美元，直到今年以來的跌勢才縮水到九四八○億美元左右。這些現象都要歸功於聯準會過去兩年在市場放水，聯準會的資產負債表這次從最低的三．七六兆美元擴張到八．八六八兆美元。如今除了要升息外，還要縮表。過去讓美股和全球金融市場維持多頭趨勢源頭的聯準會寬鬆貨幣，如今不再放水還要縮減資產負債表，是造成今年來美股重跌的理由。

回溯聯準會前一波緊縮貨幣政策，先在一五年十二月啟動升息，兩年多後才加速縮表，避免對金融市場的波動造成劇烈的影響。從聯準會的緊縮貨幣附表來看，當時以每季升息一碼的幅度往上升息，到一八年二月後加速縮表計畫。升息過程中配合緩慢地縮表僅對美股形成短期的波動，無礙美股長多格局。Nasdaq指數上漲四八．一六％、美元指數下跌超過一成。之後聯準會加速縮表，Nasdaq指數仍上漲七．三％、美元指數則上漲九．五％。

值得留意的是，前一次聯準會加速縮表期間總共縮減六七五○億美元，是當時第二次ＱＥ放水金額的一半。以這樣的情境推估，這次ＱＥ已放水五．一一兆美元，假如是縮表放水的一半約二．六兆美元。如此聯準會這次縮表目標約當六．二六八兆美元才停止。這次ＱＥ讓Nasdaq指數最多上漲九五八一點，若回檔三分之一，Nasdaq指數約落在一二五五二點。第二種情境是，前一次聯準會縮表的幅度約十六．七％，同等縮表目標會落在七．三八七兆美元。第二種情境比第一種情境縮表少約一．一二兆美元，對美股和全球股市的影響較輕微。未來聯準會採取何種縮表情境，要看美國的通膨數據能否在年底回落到二％上下而定。

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