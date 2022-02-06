2022年虎年農曆春節年關將至，國內各大銀行和郵局自即日起也陸續啟動換新鈔服務，不知不覺中，年節氣氛也愈來愈濃厚了～你的壓歲錢準備好了嗎？還是正在煩惱過年紅包該怎麼包、包多少？過年包紅包給父母長輩和晚輩，包得太少怕失禮、失面子，包得太多荷包又失血，究竟該如何才能包的體面又不失血？以下小編為讀者整理整理超詳盡的過年壓歲錢、紅包行情，趕緊看過來，參考以下「壓歲錢金額行情一覽表」，讓你辛苦賺的血汗錢可以「適得其所」！

對象 壓歲錢行情（新台幣）

祖父母、外公外婆 3,600元至6,600之間，視個人收入情況增加。

父母、公婆 3,600元至10,000之間，隨著出社會時間往上增加。

自己孩子

國小以下 600元至800元之間

國、高中生 1,200元至2,600元之間

大學生 3,600元至6,600之間

親戚小孩 從200元至600元起跳，最多到1,200元至1,600之間。

看完一般壓歲錢金額行情後，再來說說包紅包有哪些禁忌吧！以下整理3個禁忌提供參考：

禁忌1、紅包袋要用當年的、切忌使用舊的紅包袋

首先，傳統認為新年紅包的紅色帶有「喜氣」，每年拿到壓歲錢後，將紅包帶在身上會迎來好運甚至有避邪的功用，因此最好年年換新，尤其不要使用舊的紅包袋再包給他人，否則就像是自己的好運被拿走般；此外，要特別注意的是，如果使用印有生肖圖案的紅包袋「一定要用當年的生肖」，例如今年虎年就不能用去年牛年的，這樣才會有新的財氣進來。