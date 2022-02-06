想退休，需要準備多少錢才夠？勞保局最新統計顯示，全台有高達65%的退休勞工，月領勞保年金不到2萬，即使加上勞工退休金的支援，許多人還是擔心無法應付日常生活的開銷，因此近年投資理意識抬頭，民眾越早開始準備越輕鬆，股市達人陳詩慧就靠著操作股市波段，4年賺進4千萬。

擁有電子業背景的股市達人陳詩慧，起初用400萬本金進場買台股，並抓出個股及產業趨勢進行波段操作，4年下來資產暴增4千萬，她在《姐姐請支援》節目上分享自己在波段操作上的心法與選股秘笈。

陳詩慧認為，選股首先看重「不容易退流行」的基本款個股，並透過本益比（除權息前的股價÷獲利EPS）計算出低價、合理股價及高價，以台積電為例，「從2018至2020年，台積電本益比分別是20、24及28倍，因此2021年台積電的合理股價（預估獲利24×本益比24）是576，但高點（預估獲利24×本益比28）達到672元，這樣就太高了，再進去追就會變最後一隻老鼠。」

因此，陳詩慧認為，「2021年的台積電已經7次在560元到620元區間，這就是波段，依照這個指標，來來回回進出場，賺到就離場就有收穫，有點像翻桌率的概念，如果一次賺1萬，跑7段就至少賺7萬。」

不僅如此，陳詩慧先前接受媒體訪問時也曾分享操作股市波段的細節，主要有3步驟，首先看總體經濟狀況，其次是當下的缺貨題材，最後則是技術線型，「看KD值進行買賣判斷，KD值低30至40的時候買進，80幾的時候再賣出，著重基本面與波段的操作，風險很低，且若基本面逆轉，我就不會再抱。」