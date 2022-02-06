疫苗製造商能如何從加強針及變異株中獲利？

美國波士頓大學（Boston University）副教授曼奇克（Jeremy Menchik）日前撰文自白退出莫德納（Moderna）新冠疫苗實驗的原因，他說原本對於莫德納疫苗的成功感到欣喜若狂，但後來才了解到莫德納為了獲得更多利潤，不讓政府及其他製造商取得mRNA技術，他認為莫德納此舉等於是用人命換來巨大利潤，因此決定退出實驗。

波士頓大學國際關係暨宗教系副教授曼奇克1月初投書美國保健新聞網站「Stat News」，揭露自己退出莫德納疫苗實驗的心路歷程。他說自己是在2020年7月自願加入莫德納實驗，是3萬名白老鼠之一，作為2個孩子的爸，曼奇克之所以願意參加，是認為幫助莫德納研發疫苗，繼而幫助全世界脫離疫情苦海是相當值得的事，雖然有風險，但成果更誘人。

他說讓一間之前從未上市過疫苗的公司用自己的身體進行實驗，那種心情相當害怕、痛苦、而且筋疲力竭，這一長串的實驗過程包含上醫院7次、24通電話、數十筆日記記錄、不斷重複的一連串關於私生活的詢問、5次抽血、以及大量痛苦的戳鼻子採集檢體。

一直到6個月後曼奇克才知道自己屬於控制組，施打的是生理食鹽水，不過莫德納疫苗取得巨大成功仍讓他「欣喜若狂」，「我在促進科學、幫助拯救生命方面扮演了小角色」，他甚至同意進一步參與莫德納另一項針對Delta病毒開展的加強針實驗。

不過近幾個月曼奇克才逐漸了解到，原來自己參與的崇高科學實驗實際上只是「冷酷無情的企業營利活動」。他說莫德納並沒有傾盡全力幫助快速終結疫情，為了盡可能地獲得更多利潤，莫德納不讓政府及其他製造商取得mRNA技術以擴大全球生產規模，他認為此舉等於是在幫助「拖延」疫情。

什麼是mRNA疫苗？

他指出，莫德納預估2021年的銷售額落在150至180億美元之間，隨著mRNA疫苗技術延伸應用至其他疾病，未來數十年莫德納、輝瑞及BioNTech的獲利將會相當可觀。甚至有分析指出，這些疫苗製造商已經每分鐘賺進6.5萬美元。

讓曼奇克感到諷刺的是，美國政府已經提供莫德納25億美元研發、購買疫苗。

他說再不採取果斷行動讓mRNA技術被廣泛應用的話，未來數月甚至數年，全世界仍會繼續出現Omicron或其他更危險的變異株。

曼奇克在文末指出，儘管這場科學實驗及成果相當崇高，「但是以人命為代價換取驚人利潤的科學並不高尚，這也是我再也無法憑良心參與莫德納實驗的原因。」

曼奇克也呼籲其他志願者退出實驗，「我們讓莫德納在我們身上測試實驗疫苗及加強針是希望幫助終結疫情，不是為了產生更多藥業億萬富翁。」