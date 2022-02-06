女星胡安安（原藝名：許安安）2002年開始出演校園劇《麻辣高校生》和《麻辣鮮師》，清新可人的模樣讓她在一票年輕演員中特別亮眼，但2012年卻突然搬回美國定居，閃電退出演藝圈，10年來僅有少次回台錄綜藝或客串；最近過年期間，胡安安在IG分享現況，溫馨喊話「放心，我在這過的很好」，讓不少粉絲替她開心但又感到不捨。

胡安安在美國定居後，擁有多張執照的她還曾在地方大學當教授，之後開了一間工作室「安安美學堂-BLANKSTEIN'S Beauty&Style」，教民眾彩妝和油畫等藝術創作；日前在春節期間，胡安安在IG分享近況，和閨密吃早午餐暢聊，也有新體悟「女孩就是要愛自己，別人才會懂得愛妳」。

胡安安日前在IG限時動態分享近況，也和台灣的親友們喊話要大家放心，她在美國過的很好。(圖/ 摘自胡安安IG)

另外也放上來自台灣的飲品，隔空對在台的好友們喊話，要大家不要擔心她，「想念台灣的你/妳，想念大過年通宵喝翻的日子，看著你們傳來的溫暖的訊息更加想念」，更說道「愛我的寶貝們：請放心，我在這過的很好，愛你們，新年快樂」。胡安安的一番話，讓不少昔日粉絲看了難免心疼不捨。

外型亮眼的胡安安當年在多部偶像劇和電影中，都有畫龍點睛的表現，在許多觀眾腦中留下深刻印象，她還出過唱片，讓粉絲看到多面向的她；不過，2012年後胡安安閃電退出演藝圈，10年來只有少次上節目露面，或是在MV中客串，目前狀態還是很好，也讓一些網友認為他的退出很可惜。