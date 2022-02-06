長達九天的年假進入尾聲，覺得身心都累到最高點，不想面對即將到來的上班上課日嗎？有時候只需要一兩句戳中內心的金句，就能得到滿滿正能量。來自美國的圖文作家詹姆斯諾柏瑞，曾經歷經一段憂鬱的人生黑暗期，偶然在二手書店邂逅了一本禪意滿滿的書籍。他發現，領悟得愈多，就愈豁達自在，於是想用這份體悟來幫助更多身處相同境地的人，重迎曙光。他透過創作來延續助人心願，在《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光》書中，一場跨越國界的大熊貓與小小龍」旅程於是展開。

●「我忘了許下新年新希望了，」小小龍嘆道。

「別擔心，小傢伙，」大熊貓說，「要是你有想要改變的事情，現在開始也完全可以。」

(圖/時報出版提供)

●「有時候我覺得自己不夠好，」小小龍說。

「櫻桃樹不會拿自己去跟其他樹比較，它只是盡情開花。」大熊貓說。

(圖/時報出版提供)

●「要是遇到有人不喜歡我，或不喜歡我做的事，那該怎麼辦？」小小龍問。

「你要走自己的路，」大熊貓說，

「失去那些人，總比失去你自己好。」

「我想要改變這世界，」小小龍說。

「就從需要你幫助的下一個人做起，」大熊貓說。

(圖/時報出版提供)

※本文節錄自/詹姆斯．諾柏瑞《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》/時報出版。