臺中榮民總醫院高齡醫學中心主治醫師郭馥瑄醫師表示，帕金森氏症的主要發生原因為腦部的「中腦黑質」、「基底核」與製造多巴胺的神經元退化有關，至於腦部為何退化、在何時退化，仍有待醫學研究釐清。常見的發病年齡為50-60歲，診斷年齡平均約60歲左右；65歲以上的發生率約為1-2％。

郭馥瑄醫師指出，以原發性的帕金森氏症而言，最主要的症狀會發生於動作表現，患者會出現「靜止性震顫」，手部會不由自主地顫抖，每秒鐘約顫抖3-5下。另外，也會有走路、動作緩慢等症狀，以及面無表情、講話小聲等情形。

(圖/潮健康提供)

●手抖是中風還是帕金森氏症？ 醫師教一招判別徵兆

許多人無法區分帕金森氏症和中風引起的神經症狀，郭馥瑄醫師表示，中風會有很明確的發作時間，如前一天晚上就寢時狀態正常，隔天早上卻發現半邊身體癱瘓無力，與帕金森氏症主要以動作表現的徵兆不盡相同。

身體僵硬也是帕金森氏症的可能症狀，該如何與五十肩區分？郭馥瑄醫師表示，五十肩通常會伴隨肩膀疼痛與肩關節活動受限。帕金森氏症的僵硬症狀則不侷限於肩膀，而是全身性的僵直或手抖。

郭馥瑄醫師呼籲，若症狀發生時不知該尋求哪一科協助，可先至家醫科、神經科、高齡醫學科就醫，由醫師初步診斷釐清問題。

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●帕金森氏症病程分幾期？ 可能會合併「失智症」出現？

郭馥瑄醫師解釋，帕金森氏症的病程十分緩慢，從發病至臥病在床，期間可能間隔10-20年之久。帕金森氏症初期往往症狀輕微，導致病人易延誤就醫，一般而言，帕金森氏症的病情進展可分為以下5期(Hoehn and Yahr Stage)：

第1期：症狀主要影響身體單側 (如顫抖、僵硬)，尚可行走。

第2期：症狀影響身體兩側不影響平衡。

第3期：身體「中軸」受影響，平衡系統開始出現問題。患者可能發生走路不穩、容易跌倒等情況。

第4期：失能變嚴重，雖仍可行走或站立，但日常生活上需要透過親友協助。

第5期：病人需長期臥床或坐輪椅，無法自行走動。

郭馥瑄醫師表示，帕金森氏症晚期確實容易合併失智症與其他精神疾病。但如果在發生靜止性震顫、面具臉等症狀前1-2年，已經先出現記憶力下降、認錯人等認知障礙狀況，則要考慮是否為其他疾病所引起的問題。

●帕金森氏症只能吃藥嗎？開關現象與異動症怎麼辦？

郭馥瑄醫師說明，一般的原發性帕金森氏症，經由藥物控制有不錯的治療效果，大部分患者的手抖、走路慢等症狀可明顯改善。不過，治療超過5-7年之後，藥效可能逐漸縮短，導致患者的「開關現象」變得明顯，就需要進一步調整藥物。

郭馥瑄醫師指出，帕金森氏症的主要治療藥物之一，是補充腦部的「左多巴胺」，這類藥物在較年輕的患者身上使用，容易造成「異動症」問題，也就是藥物濃度波動引起的不自主動作。因此，帕金森氏症的治療必須評估年齡等條件，給予適當的藥物，才能達到良好的症狀控制。其他有效治療藥物包括多巴胺接受體促效劑、單胺氧化酶抑制劑、抗乙醯膽鹼等藥物。

郭馥瑄醫師表示，帕金森氏症隨著病程增長，出現「開關現象」的情況可能隨之增加，另一方面，如果藥物濃度波動過大，容易出現異動症等副作用。除了調整用藥之外，部份患者經評估可接受「深度腦部刺激術」的手術治療方式。

不過，如果曾發生認知功能障礙、憂鬱症和失智症等疾病，不建議貿然開刀，以免相關症狀惡化。

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●帕金森氏症有辦法預防嗎？ 打太極拳竟是最有效運動？

郭馥瑄醫師強調，原發性的帕金森氏症目前沒有明確預防方式，但「次發性」原因引起的帕金森氏症，如中風造成基底核、中腦黑質損傷、用特定毒品破壞腦部神經元、經常接觸農藥曝露於錳、銅等金屬物質，則是次發性帕金森氏症可能的風險因子。

一旦發生帕金森氏症問題，除了定時規律用藥，也可透過運動、活動改善動作狀況。郭馥瑄醫師建議，帕金森氏症患者可進行有氧運動，搭配復健來訓練平衡感，能改善靜止性震顫、手抖等問題。也有研究實證指出，「太極拳」能有效改善帕金森氏症的動作症狀，是可考慮的鍛鍊方式之一。

帕金森氏症患者常有起步困難的問題，郭馥瑄醫師表示，除了運動與復健，也可藉由雷射陪步機、健走杖或單手杖，幫助改善患者起步和動作困難的狀況。使用輔助型器材前，可先諮詢高齡醫學科或神經科醫師。